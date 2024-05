Prefeitura de João Pessoa investe cada vez mais em espaços de lazer e convivência para a população

Os espaços de lazer são áreas que garantem diversão, contemplação da natureza, além de atividades físicas e culturais e convívio social. Buscando incentivar essas ações, que contribuem para uma melhor qualidade de vida, a atual gestão da Prefeitura de João Pessoa vem realizando a construção, reforma ou requalificação de diversas praças por toda a cidade. Atualmente, oito áreas de convivência receberam os investimentos do governo municipal e outras 15 serão contempladas. As obras são executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

As praças são áreas de lazer e convivência social de grande importância para a população, pois além das atividades que são realizadas nesses espaços, também há interação entre os frequentadores e trazem ainda mais beleza para nossa cidade. “É muito importante essa praça aqui pra gente, pois as crianças têm onde brincar, nós também podemos usar para aproveitar o tempo de qualidade com os filhos”, disse Caroline Sabino, que frequenta a Praça Risonete Freitas, no bairro do Cristo.

Já foram entregues, até o momento, oito praças, como a Rivaldo Correia, nos Funcionários; Maria Célia Feitosa, em Paratibe; Praça do Seixas, no Seixas; Praça do Carro Antigo, em Manaíra; Praça da Conquista, no Padre Zé; Clócio Beltrão, em Miramar; Doutor Cícero Leite, no Cuiá; e Risonete Freitas Domingos, no Cristo. De acordo com a Seinfra, as praças Cuiá e Cidade Verde estão em andamento, outras 10 em processo de licitação e três já contratadas para em breve as obras serem iniciadas.

Em meio à rotina do dia a dia, Juliane Medeiros, moradora do bairro do Cuiá, frequenta a Praça Doutor Cícero Leite e afirma a importância desses espaços para a população. “Sempre frequento essa praça, trago as crianças pra brincar, eu gosto bastante do espaço, da estrutura, ela é bem arborizada e é importante não só para as crianças, mas para os idosos e outras pessoas que praticam exercícios e gostam de passear”, comentou.

Outros espaços de convivência — Além das praças, a Prefeitura também está construindo parques pela cidade, como o Parque das Três Ruas (no Bancários), que está com a obra bem avançada; o Parque Linear do Valentina e da Hilton Souto Maior, no José Américo.