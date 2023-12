Sem nome competitivo, oposição ‘comemora’ ausência de Romero em filiação de Bruno ao União Brasil

Um dos pontos mais destacados do evento de filiação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ao União Brasil foi, sem dúvida, a ausência do antecessor e principal cabo eleitoral do gestor em 2020, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

Ausência dele foi comemorada por uma parte da oposição. Sem um nome competitivo e agregador – pelos menos por enquanto – o grupo está à espera da decisão de Romero. Ninguém sabe até quando.

No gatilho, para um recuo do ex-prefeito, estão Inácio Falcão, do PC do B, e Jhony Bezerra, do PSB, atual secretário de Saúde do Estado. Na lista, mas sem muita empolgação, por enquanto, tem ainda Daniella Ribeiro, do PSD.

Mas a não participação do ex-prefeito Romero, em um evento muito importante para o ainda aliado, foi um sinal forte do distanciamento. Dedos ainda mais cruzados pelos opositores.

A justificativa foi a de que Romero estava cumprindo agenda essencial de presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Mas, vamos ser sinceros, se a relação estivesse boa, um jeitinho seria dado.

Outra ausência sintomática foi a de Tovar Correia Lima, ainda aliado de Bruno, mas aliadíssimo de Romero. O deputado estadual do PSDB disse que estava cumprindo agenda no Cariri e por isso não poderia comparecer no evento de filiação. Mais uma vez, vamos ser sinceros, a agenda no Cariri poderia ser adiada. Não foi.

No discurso, mesmo com as ausências, Bruno fez questão de afagar os – ainda – aliados, na linha da união e do reconhecimento da importância deles.

Quero deixar aqui minha saudação aos que não puderam estar aqui presentes, mas que enviaram mensagens e suas manifestações, como o deputado Tovar, que cumprindo agenda fora justificou ausência, como o deputado Romero, que está em Brasília cumprindo também sua agenda. Embora eles não estejam aqui presentes, todos eles se fazem presentes, porque representam uma parcela importante da vitória que nos trouxe até aqui. Ninguém chega a lugar algum sozinho”, afirmou.

Agora, é esperar o tempo de Romero…

