onde acompanhar, times participantes, regulamento e tabela

A Copa Campina 2024 vai de 18 de fevereiro até 28 de abril. São 20 times na disputa na terceira edição da competição que movimenta a Rainha da Borborema. O Jornal da Paraíba acompanha tudo de perto e vai transmitir o torneio ao vivo e de graça.

Para 2024, a Copa Campina foi antecipada para o primeiro semestre e conta com a participação de 20 times, divididos em quatro grupos de cinco.

Regulamento da Copa Campina 2024

De acordo com o regulamento, os times do Grupo A enfrentem os do Grupo D, enquanto os do B enfrentam os do C, totalizando cinco jogos para cada equipe na primeira fase.

Os quatro primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, é mata-mata até se conhecer o campeão no dia 28 de abril.

Transmissão da Copa Campina 2024

O Jornal da Paraíba vai transmitir mais uma edição da competição. Serão jogos ao vivo e de graça pelo streaming.

Participantes da Copa Campina 2024

Atlético do Catolé

Cariús do Catolé

Conceição F. Clube

Cruzeiro do Belo Monte

Desportiva do Pederal

Eng Boys da Rocha

Estrela de Vila Cabral de S.R.

Estrela de Santa Rosa

Flamengo de José Pinheiro

Francana da Chã

Francana de Galante

Guarani das Malvinas

Guarani do Bairro das Cidades

Ouro Preto da Catingueira

Santos da Estação

São Domingos da Zona Leste

São Domingos de Monte Castelo

União do Araxá

Verdejante F. Clube

Veterano das Malvinas

Calendário da Copa Campina 2024 18.fev | Rodada 1

25.fev | Rodada 2

3.mar | Rodada 3

10.mar | Rodada 4

17.mar | Rodada 5

24.mar | Oitavas de final

31.mar | Oitavas de final

7.abr | Quartas de final

14.abr | Quartas de final

21.abr | Semifinais

28.abr | Final

Tabela da Copa Campina 2024 1ª rodada (18 de fevereiro) 09h45 | Estrela da Vila Cabral x Veterano das Malvinas (Campo do Cruzeiro de Santa Rosa)

09h45 | Guarani do Bairro das Cidades x Ouro Preto da Catingueira (Campo do Jardinense)

09h45 | Santos da Estação x Cruzeiro do Belo Monte (Campo do Santos da Estação)

09h45 | São Domingos de Monte Castelo x União do Araxá (Campo da Creche de Monte Castelo)

09h45 | Eng Boys do Rocha x Guarani das Malvinas (Campo do Guarani das Malvinas)

09h45 | São Domingos da Zona Leste x Francana do Galante (Campo do Real Madrid de José Pinheiro)

09h45 | Estrela de Santa Rosa x Verdejante (Campo do Figueirense de Santa Rosa)

09h45 | Conceição x Atlético do Catolé (Campo do Flamengo do Continental)

09h45 | Cariús do Catolé x Desportiva do Pedregal (Campo do Juventude do Catolé)

11h45 | Flamengo do José Pinheiro x Francana da Chã (Campo da Creche de Monte Castelo) 2ª rodada (25 de fevereiro) Veterano das Malvinas x São Domingos de Monte Castelo

Cruzeiro do Belo Monte x Guarani do Bairro das Cidades

Ouro Preto da Catingueira x Estrela da Vila Cabral

União do Araxá x Flamengo de José Pinheiro

Francana da Chã x Santos da Estação

Guarani das Malvinas x Conceição

Atlético do Catolé x São Domingos da Zona Leste

Desportiva do Pedregal x Estrela de Santa Rosa

Francana de Galante x Cariús do Catolé

Verdejante x Eng Boys do Rocha 3ª rodada (3 de março) São Domingos de Monte Castelo x Cruzeiro do Belo Monte

Santos da Estação x União do Araxá

Estrela da Vila Cabral x Francana do Chã

Guarani do Bairro das Cidades x Veterano das Malvinas

Flamengo de José Pinheiro x Ouro Preto da Catingueira

Estrela de Santa Rosa x Guarani das Malvinas

São Domingos da Zona Leste x Verdejante

Conceição x Francana de Galante

Cariús do Catolé x Atlético do Catolé

Eng Boys do Rocha x Desportiva do Pedregal 4ª rodada (10 de março) Ouro Preto da Catingueira x São Domingos de Monte Castelo

Veterano das Malvinas x Santos da Estação

Francana da Chã x Guarani do Bairro das Cidades

União do Araxá x Estrela da Vila Cabral

Cruzeiro do Belo Monte x Flamengo do José Pinheiro

Atlético do Catolé x Estrela de Santa Rosa

Verdejante x Cariús do Catolé

Guarani das Malvinas x São Domingos da Zona Leste

Desportiva do Pedregal x Conceição

Francana de Galante x Eng Boys do Rocha 5ª rodada (17 de março) Flamengo de José Pinheiro x Veterano das Malvinas

Estrela de Vila Cabral x Cruzeiro do Belo Monte

Guarani do Bairro das Cidades x União do Araxá

Santos da Estação x Ouro Preto da Catingueira

São Domingos de Monte Castelo x Francana do Chã

São Domingos da Zona Leste x Desportiva do Pedregal

Conceição x Verdejante

Estrela de Santa Rosa x Francana de Galante

Cariús do Catolé x Guarani das Malvinas

Eng Boys do Rocha x Atlético do Catolé

