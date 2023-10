confira a tabela da temporada 23/24

A edição 23/24 do Novo Basquete Brasil (NBB) começará no dia 13 de outubro, e a Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou a tabela parcial da competição. A partida de abertura será entre Flamengo e Minas, no Maracanãzinho. O atual campeão, o Franca, estreará contra o São Paulo, reeditando a final da temporada passada.

A Paraíba, mais uma vez, será representada pelo Basquete Unifacisa, que fará a sua estreia no dia 25 de outubro. O primeiro adversário do Jacaré será o São José, fora de casa.

Confira a tabela parcial do NBB 23/24

JOGOS DO NBB EM OUTUBRO

13.out | 20h | Flamengo 70 x 87 Minas (Maracanãzinho)

(Maracanãzinho) 15.out | 17h | Flamengo 84 x 71 Pato (Maracanãzinho)

(Maracanãzinho) 21.out | 16h | Brasília 72 x 84 Corinthians (Nilson Nelson)

(Nilson Nelson) 21.out | 16h | Botafogo 76 x 96 Minas (Oscar Zelaya)

(Oscar Zelaya) 21.out | 18h | Franca 100 x 92 São Paulo (Pedrocão)

(Pedrocão) 23.out | 19h | Cerrado 62 x 69 Corinthians (ASCEB)

(ASCEB) 23.out | 19h30 | Brasília 94 x 76 Pinheiros (Nilson Nelson)

(Nilson Nelson) 23.out | 20h | Franca 94 x 76 Paulistano (Pedrocão)

(Pedrocão) 23.out | 20h | Vasco 60 x 72 Minas (São Januário)

(São Januário) 24.out | 19h30 | Bauru 87 x 66 São Paulo (Panela de Pressão)

(Panela de Pressão) 24.out | 20h | Botafogo 71 x 79 Pato (Oscar Zelaya)

(Oscar Zelaya) 24.out | 20h | Caxias 66 x 82 União Corinthians (Sesi)

(Sesi) 25.out | 19h30 | São José 62 x 68 Unifacisa (Lineu de Moura)

(Lineu de Moura) 25.out | 20h | Mogi 63 x 65 Fortaleza Basquete Cearense (Hugo Ramos)

(Hugo Ramos) 26.out | 19h30 | Bauru x Paulistano (Panela de Pressão)

26.out | 20h | Vasco x Pato (São Januário)

27.out | 19h30 | São José x Fortaleza Basquete Cearense (Lineu de Moura)

27.out | 20h | Mogi x Unifacisa (Hugo Ramos)

28.out | 19h | União Corinthians x Botafogo (Arnão)

30.out | 19h30 | União Corinthians x Vasco (Arnão)

30.out | 20h | Caxias x Botafogo (Sesi)

31.out | 19h30 | Fortaleza Basquete Cearense x Bauru (CFO)

31.out | 19h30 | Pato x Cerrado (Sesi)

JOGOS DO NBB EM NOVEMBRO

1º.nov | 20h | Caxias x Vasco (Sesi)

2.nov | 11h | Paulistano x São Paulo (Antônio Prado Júnior)

2.nov | 19h30 | Unifacisa x Bauru (Arena Unifacisa)

3.nov | 19h30 | Pato x Brasília (Sesi)

4.nov | 16h | Botafogo x Vasco (Oscar Zelaya)

4.nov | 18h | Paulistano x Basquete Cearense (Antônio Prado Júnior)

6.nov | 19h | Paulistano x Unifacisa (Antônio Prado Júnior)

6.nov | 19h30 | São José x Pato (Lineu de Moura)

6.nov | 20h | São Paulo x Basquete Cearense (Morumbi)

7.nov | 19h | Cerrado x União Corinthians (ASCEB)

7.nov | 20h | Franca x Corinthians (Pedrocão)

7.nov | 20h | Flamengo x Botafogo (Maracanãzinho)

8.nov | 19h30 | São José x Minas (Lineu de Moura)

8.nov | 20h | Mogi x Pato (Hugo Ramos)

8.nov | 20h | São Paulo x Unifacisa (Morumbi)

9.nov | 19h | Cerrado x Caxias (ASCEB)

9.nov | 19h30 | Bauru x Corinthians (Panela de Pressão)

9.nov | 19h30 | Brasília x União Corinthians (Nilson Nelson)

9.nov | 20h | Vasco x Flamengo (São Januário)

9.nov | 20h | Pinheiros x Paulistano (Henrique Villaboim)

10.nov | 20h | Mogi x Minas (Hugo Ramos)

10.nov | 20h | Botafogo x Franca (Oscar Zelaya)

11.nov | 16h | Brasília x Caxias (Nilson Nelson)

11.nov | 18h | Bauru x Pinheiros (Panela de Pressão)

12.nov | 11h | Fortaleza Basquete Cearense x Unifacisa (CFO)

13.nov | 19h30 | União Corinthians x Mogi (Arnão)

13.nov | 20h | Flamengo x Cerrado (a definir)

13.nov | 20h | Franca x Pinheiros (Pedrocão)

14.nov | 19h30 | Pato x Bauru (Sesi)

14.nov | 20h | Botafogo x Brasília (Oscar Zelaya)

14.nov | 20h | Corinthians x São Paulo (Wlamir Marques)

15.nov | 19h30 | União Corinthians x São José (Arnão)

15.nov | 20h | Vasco x Cerrado (São Januário)

15.nov | 20h | Caxias x Mogi (Sesi)

16.nov | 19h | Minas x Bauru (UniBH)

16.nov | 19h30 | Pato x Franca (Sesi)

16.nov | 20h | Flamengo x Brasília (a definir)

17.nov | 20h | Pinheiros x São Paulo (Henrique Villaboim)

17.nov | 20h | Caxias x São José (Sesi)

17.nov | 20h | Corinthians x Paulistano (Wlamir Marques)

18.nov | 16h | Botafogo x Cerrado (Oscar Zelaya)

18.nov | 18h | Minas x Franca (UniBH)

19.nov | 11h | Vasco x Brasília (São Januário)

20.nov | 19h30 | Bauru x União Corinthians (Panela de Pressão)

20.nov | 20h | Mogi x Botafogo (Hugo Ramos)

20.nov | 20h | São Paulo x Pato (Morumbi)

21.nov | 19h30 | São José x Flamengo (Lineu de Moura)

21.nov | 19h30 | Fortaleza Basquete Cearense x Pinehros (FCO)

22.nov | 19h | Paulistano x Pato (Antônio Prado Júnior)

22.nov | 19h30 | Bauru x Caxias (Panela de Pressão)

22.nov | 20h | Franca x União Corinthians (Pedrocão)

23.nov | 19h30 | Fortaleza Basquete Cearense x Corinthians (CFO)

23.nov | 19h30 | São José x Botafogo (Lineu de Moura)

23.nov | 19h30 | Unifacisa x Pinheiros (Arena Unifacisa)

23.nov | 20h | São Paulo x Minas (Morumbi)

23.nov | 20h | Mogi x Flamengo (Hugo Ramos)

24.nov | 19h | Cerrado x Brasília (ASCEB)

24.nov | 20h | Franca x Caxias (Pedrocão)

25.nov | 18h | Mogi x Vasco (Hugo Ramos)

25.nov | 18h | Paulistano x Minas (Antônio Prado Júnior)

25.nov | 19h30 | Unifacisa x Corinthians (Arena Unifacisa)

27.nov | 19h30 | São José x Vasco (Lineu de Moura)

27.nov | 20h | Flamengo x Bauru (a definir)

28.nov | 19h | Cerrado x Mogi (ASCEB)

28.nov | 19h30 | União Corinthians x Paulistano (Arnão)

28.nov | 20h | Caxias x São Paulo (Sesi)

29.nov | 19h | Minas x Unifacisa (UniBH)

29.nov | 19h30 | Pato x Fortaleza Basquete Cearense (Sesi)

29.nov | 20h | Botafogo x Bauru (Oscar Zelaya)

30.nov | 19h30 | Brasília x Mogi (Nilson Nelson)

30.nov | 19h30 | União Corinthians x São Paulo (Arnão)

30.nov | 20h | Corinthians x Pinheiros (Wlamir Marques)

30.nov | 20h | Caxias x Paulistano (Sesi)

JOGOS DO NBB EM DEZEMBRO