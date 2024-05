Semana da Transparência enaltece pauta sobre liderança feminina na gestão pública

A VI Semana da Transparência Pública e Combate à Corrupção, promovida pela Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-JP), trouxe como pauta ‘Liderança Feminina na Promoção da Transparência e Integridade’. O evento, que reuniu mais de 150 pessoas, teve início nesta quinta (16) e segue na sexta-feira (17), no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados.

O controlador Geral do Município, Diego Fabrício Albuquerque, destacou a importância do encontro. “Esse espaço não é apenas para debater questões de gênero, mas, sobretudo, enaltecer a equidade nos serviços da administração pública. Tivemos, no dia de hoje, debates muito ricos e de profunda relevância sobre participação cidadã, controle interno, compliance. Promover um encontro onde todas as palestrantes são mulheres foi algo desafiador e que encaramos com muito respeito. E hoje podemos ver que fizemos a melhor escolha”, avaliou.

Kedyma Marques, coordenadora de Controle e Transparência da Prefeitura de Cachoeiro de Itabemirim (ES), esteve presente no evento e conheceu mais de perto o cenário de João Pessoa à frente do controle interno, ouvidoria e transparência. “Participar desse evento é um marco como pessoa, como mulher e como profissional e está sendo uma experiência muito rica. Conversamos sobre a participação feminina e engajamento social de uma forma muito próxima. Trouxemos a experiência da minha equipe e falar disso é também estar próximo a ela. Foi uma conversa aconchegante e profunda, discutimos aspectos do controle em várias esferas e sempre entendendo o quanto precisamos avançar, ressignificar e transformar. João Pessoa tem demonstrado com plenitude essa visão em estar trabalhando essas pautas sensíveis e importantes para sociedade”, destacou.

A controladora e ouvidora Geral do Município de Fortaleza (CE), Christina Machado, ressaltou que o evento foi uma oportunidade para debater sobre os desafios e as oportunidades das mulheres líderes na governança transparente.

“Fiquei muito feliz com o convite e poder fazer essa relação das mulheres líderes com as atividades da administração pública. Nós trouxemos alguns dados de como as mulheres, sejam elas ocupando cargos de liderança, executivas ou profissionais do controle, se enxergam em relação a essa atividade profissional como um todo. Avaliando quais são os desafios e oportunidades que elas encaram. Esperamos ter contribuído com as riquezas dos dados que trouxemos para o evento, e foi uma troca muito oportuna, onde podemos compreender como João Pessoa tem avançado. Mostramos nossa visão e, com isso, esperamos somar esforços para melhoria do serviço público e entrega ao cidadão”, concluiu.

Durante o evento foram debatidas pautas sobre controle interno, compliance, governança transparente, participação cidadã e liderança feminina. Nesta sexta-feira (17), o encontro segue com as palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Ouvidoria, Integridade e Combate à Corrupção.