VF4 na Série A2 do Brasileirão Feminino: veja a tabela básica

Calendário cheio! Com o VF4 na Série A2 do Brasileirão Feminino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da competição de futebol. A competição tem início previsto para o dia 13 de abril e vai contar com a participação de 16 clubes divididos em dois grupos.

Na primeira fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2024, os quatro melhores de cada grupo vão avançar para as quartas. Esses clubes vão competir por duas vagas nas semifinais e, em seguida, para a finalíssima.

Para determinar os grupos da primeira fase da Série A2 do Brasileirão Feminino, a CBF utilizou o critério da proximidade geográfica por estado dos clubes participantes.

Veja os jogos do VF4 na Série A2 do Brasileirão Feminino

1ª rodada | a definir | a definir | Instituto 3b-AM x VF4

2ª rodada | a definir | a definir | VF4 x Uda-AL

3ª rodada | a definir | a definir | Fortaleza x VF4

4ª rodada | a definir | a definir | VF4 x Grêmio-AM

5ª rodada | a definir | a definir | Jc Futebol Clube-AM x VF4

6ª rodada | a definir | a definir | VF4 x Remo

7ª rodada | a definir | a definir | Sport x VF4

