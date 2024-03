A deputada estadual Cida Ramos, do PT, comentou hoje pela manhã a decisão do Diretório Nacional petista em não realizar mais prévias para escolha do nome que poderá disputar as eleições deste ano em João Pessoa pela legenda. Na avaliação da parlamentar, “a única pré-candidatura existente agora é a minha”.

“Isso me deixa no mesmo patamar. Não acredito que a gente esteja mais à frente apoiando qualquer candidatura de centro-direita”, assinalou Cida, fazendo referência a uma possível política de aliança já no primeiro turno.

Conforme a decisão do Diretório, a definição da tática eleitoral do partido na Capital paraibana caberá à Executiva Nacional. Entre as teses está a manutenção de uma candidatura própria ou o apoio ao projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena, do Progressistas.