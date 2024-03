Ilustradores paraibanos lamentam morte de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball

Os ilustradores paraibanos Paulo Moreira, Shiko e Gabriel Jardim homenagearam o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que teve a morte anunciada nesta sexta-feira (8). O autor japonês morreu aos 68 anos, no dia 1° de março, após um hematoma subdural.

Paulo Moreira escreveu no X (antigo Twitter) que Akira o influenciou no desenho e contou que desenhou várias vezes o Goku, personagem de Dragon Ball, com a roupa rasgada. “Foi gigante e deixou a semente em muita gente”, afirmou.

o tanto que akira me influenciou foi absurdo, o tanto que comprei revista da ultrajovem pra copiar os desenhos com papel carbono por cima, ou tanto de vezes q desenhei goku com a roupa toda rasgada. foi gigante e deixou a semente em mta gente q descanse em paz vei pic.twitter.com/kDaasYwUEN — paulo moreira 🚴‍♂️ (@paulomoreria) March 8, 2024

O ilustrador Shiko publicou, também no X, uma ilustração do Mestre Kame, personagem que treinou Goku no anime.

Radicado na Paraíba, Gabriel Jardim também publicou homenagens ao autor. O ilustrador relembrou quando coloria os mangás de Dragon Ball. “Mestre dos mestres, inspiração total”, afirmou.

Um dia vou atrás de pegar todos os mangás de dbz pic.twitter.com/X6v6hhZFKa — Gabriel Jardim (@ogabrieljardim) March 8, 2024