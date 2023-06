Evento no Paço

Prefeitura de João Pessoa lança campanha ‘Não é Não no São João’ na próxima quarta-feira

17/06/2023 | 16:00 | 46

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), lança, na manhã da próxima quarta-feira (21), a campanha ‘Não é Não no São João’, que tem por objetivo prevenir e coibir crimes de importunação sexual e violência de gênero. O lançamento acontecerá durante um café da manhã junino na SEPPM, que fica no Paço Municipal, a partir das 10h.

De acordo com a secretária da Mulher, Nena Martins, a campanha ‘Não é Não’ é nacional e, pelo segundo ano consecutivo, está sendo lançada em João Pessoa durante o período junino. No entanto, os cuidados para evitar crimes contra as mulheres devem ocorrer durante todo o ano.

“O objetivo é coibir qualquer tipo de assédio, de importunação, seja nos transportes públicos, nas festas juninas ou em qualquer outro lugar. O número de mulheres violentadas tem aumentado muito, como atesta o Instituto Cândida Vargas, que recebe essas mulheres violentadas. Então, nossa campanha serve como um pedido de alerta às autoridades, como um pedido de reforço para proteger essas mulheres e para que esse tipo de assédio não aconteça nunca”, destacou Nena Martins.

Em casos de assédio e importunação sexual, as mulheres têm vários números para denunciar: 190, da Polícia Militar; 197, da Polícia Civil; 180, do Centro de Atendimento à Mulher; além do 153, da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

Ação social – Durante o lançamento da campanha junina, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres também fará uma ação social arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, quem for ao evento pode fazer parte dessa corrente de solidariedade e doar 2 kg de alimentos.