QUE HORAS COMEÇA BBB24 E THE MASKED SINGER BRASIL?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, DOMINGO 21/01

Domingo, 21/01/2024

04:40 Corujão II – Um Amor Inesperado

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Magnum P.I

13:40 Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 7

15:45 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 24

00:30 Domingo Maior – Estocolmo

02:15 Cinemaço – Independence Day

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

*04:40 – Corujão II – Um Amor Inesperado*

Inicie o domingo com o romance inesperado de “Um Amor Inesperado” no Corujão II, uma história que toca o coração.

*08:05 – Globo Rural*

Explore o campo e conheça as últimas notícias agrícolas no “Globo Rural”, oferecendo uma visão única do mundo rural brasileiro.

*15:45 – The Masked Singer Brasil*

Divirta-se tentando desvendar as identidades por trás das máscaras em “The Masked Singer Brasil”, uma competição musical cheia de mistério.

*20:30 – Fantástico*

Encerre o fim de semana com histórias surpreendentes e entretenimento diversificado no “Fantástico”, mantendo-se atualizado com o que há de mais interessante no Brasil e no mundo.

*23:10 – Big Brother Brasil 24*

Continue acompanhando as emoções e reviravoltas do Big Brother Brasil 24, enquanto os participantes enfrentam desafios e decisões cruciais.

*00:30 – Domingo Maior – Estocolmo*

Termine a noite com “Estocolmo” no Domingo Maior, um filme que promete emoções intensas e suspense cativante.

*02:15 – Cinemaço – Independence Day*

Reviva a épica batalha contra invasores alienígenas em “Independence Day” no Cinemaço, uma escolha perfeita para os amantes de ação e ficção científica.