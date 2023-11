Câmara aprova projeto que reconhece Distrito de Campina Grande como a ‘terra do pão doce’

A Câmara de Vereadores de Campina Grande aprovou um projeto que reconhece o Distrito de São José da Mata, em Campina Grande, como a ‘terra do pão doce’. A ideia partiu do vereador Olímpio Oliveira. O objetivo é estimular a divulgação de uma das potencialidades do Distrito e impulsionar a economia da panificação; e também o turismo.

O projeto é interessante.

São José da Mata já é há muito tempo parada certa de quem vai para o Sertão paraibano. Os pães produzidos na comunidade são inigualáveis. A utilização desse potencial por parte do poder público precisa ser estimulada. O reconhecimento com esse título no Legislativo é um primeiro passo.

Para além disso, é preciso que a prefeitura amplie os investimentos no Distrito – para consolidar o rótulo não apenas na ‘letra fria da lei’.

Algumas cidades da Paraíba já fizeram isso. E tem dado certo.

Exemplos são Picuí, terra da carne de sol; Matinhas, terra da laranja; e Areia, terra da cachaça e da rapadura. Muita gente visita esses locais à procura desses produtos.

No caso de São José da Mata, o município poderia promover um festival do pão doce no mercado municipal, divulgar a ‘terra do pão doce’ em outras regiões do país. E por aí vai…