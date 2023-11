Com aval do PT de João Pessoa, Cartaxo e Cida vão ‘turbinar’ pré-campanha e oposição a Cícero

A deputada estadual Cida Ramos (PT) e o deputado estadual e ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), há alguns meses, já estão numa pré-campanha à prefeitura de João Pessoa.

Na tribuna da Assembleia Legislativa e nas redes sociais sempre colocam o projeto de disputar o comando da capital às claras.

Estavam, no entanto, tentando convencer os pares da necessidade do PT colocar um nome na praça. Essa fase ficou para trás, oficialmente, após o PT de João Pessoa, sob novo comando, aprovar uma resolução na qual ficou definido que a legenda tem que ter uma ‘cara própria’, em 2024, na principal cidade do estado.

E, logo, nas primeiras linhas da resolução, a digital dos dois: oposição dura ao prefeito Cícero Lucena (PP), deixando claro que a administração atual não “combina” em nada com o olhar do partido sobre gestão pública.

Agora, mais do que nunca, os dois vão turbinar a pré-campanha porque passam a disputar, entre si, a vaga de candidato ou candidata da legenda para 2024. Terão como único alvo, até a definição do nome, o prefeito Cícero.

Estela Bezerra e Márcia Lucena também estão sendo consideradas pelos partidários, mas as duas têm adotado um comportamento mais tímido em relação às ações de pré-campanha nas redes sociais.

À CBN Paraíba, Cida Ramos afirmou que a resolução define que a legenda aparecerá com feição própria, com projeto para essa cidade, para discutir meio ambiente, desenvolvimento econômico, políticas públicas de inclusão para a população, saúde.

“Nós não vamos abrir mão de fazermos o debate com o povo de João Pessoa, de apresentarmos um projeto de decidirmos como essa cidade, junto com sua população, vai enfrentar tantos desafios, principalmente, eu já adianto, uma questão do transporte público, eu sou uma das que defendo tarifas zero para essa cidade, o poder público tem que se apropriar dessa política”, afirmou.

Cartaxo destacou que não existe a menor possibilidade do PT apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena.

“O povo não quer a continuidade de uma gestão que não está conseguindo resolver os reais problemas da população. Então é uma oportunidade para o PT apresentar uma candidatura com essa visão de debater a cidade, de enfrentar o desafio, de mostrar soluções para o problema do povo. E é isso que o PT vai fazer, eu não tenho a menor dúvida disso”, declarou

Números

Abaixo, um levantamento feito pelo Conversa Política com a votação dos nomes petistas, nas últimas eleições. Os números não serão definidores para tomada de decisão, mas ajudam a conhecer o potencial eleitoral apresentado por eles, nos últimos anos, em conjuntura bem diferente da que nós temos atualmente.

Eleições 2022

Cida Ramos (PT) – 31.819 votos

Luciano Cartaxo (PT) – 22.272 votos

Márcia Lucena (PT) – 15.387 votos

Estela Bezerra (PT) – 44.788 votos

2016 – 1º turno – Cartaxo ganhou no primeiro turno

Luciano Cartaxo (PSD) – 222.689 (59.67%)

Cida Ramos (PSB) – 125.146 (33.54%)

2012 – 1º turno

Luciano Cartaxo (PT) – 142.158 (28,32%)

Cícero Lucena (PSDB) – 75.170 (20.27%)

Estela Bezerra (PSB) – 74.498 (20.08%)

2012 – 2º turno

Luciano Cartaxo (PT) – 246.581 (68.13%)

Cícero Lucena (PSDB) – 115.369 (31.87%)

Como a gente vê, Cartaxo é historicamente mais competitivo nas disputas majoritárias, mas Cida e Estela tiveram mais votos em 2022.

Definição do candidato

O presidente do PT de João Pessoa, Marcus Túlio, disse ao Conversa Política que a definição de quem será o futuro candidato do PT em João Pessoa deverá sair em janeiro. Antes disso, ponderou, é preciso ouvir não apenas os filiados do partido, a população, mas, também, os outros partidos da federação ao qual o PT faz parte: PV e PCdoB. Ambos fazem parte da base aliada do governador João Azevêdo (PSB), que apoiar a reeleição de Cícero.

Segundo ele, no próximo dia 18 de novembro será divulgado o calendário da tática eleitoral, com definições de prazos de inscrições, critérios e requisitos que o estatuto disciplina para pode se candidatar. “A preço de hoje temos quatro pré-candidatura, de Luciano Cartaxo, Cida Ramos, Estela e Márcia Lucena, mas qualquer filiado que preencher os requisitos pode se colocar como candidato para essa disputa interna no PT”, afirmou.