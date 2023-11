Espetáculo em cartaz no Teatro Ednaldo do Egypto nesta sexta-feira e sábado enaltece artistas negros

No mês da Consciência Negra, o Teatro Municipal Ednaldo do Egypto, mantido pela Secretaria de Educação de João Pessoa (Sedec-JP), tem programação especial nesta sexta-feira (03) e sábado (04). Nesses dois dias, a partir das 20h, o público poderá assistir ao espetáculo Meu Eu, escrito pelo ator Robson Oliver e dirigido por Letícia Rodrigues, gestora do teatro, que enaltece os artistas pretos e pretas na sua terceira edição.

O espetáculo premiado tem classificação Livre e, conforme descreve o próprio autor, “é interativo e bastante lúdico, trabalha o tato e o paladar , fala sobre ancestralidade de uma forma bastante dinâmica e poética”.

A diretora do Teatro Municipal Ednaldo do Egypto, Letícia Rodrigues, destaca que o espetáculo tem tudo a ver com o mês da consciência negra e também uma data tão importante que é o Dia de Finados, “onde ressaltamos a ancestralidade de nossos avós em cena. Quem vier assistir irá sair com uma perspectiva de um olhar diferente para o seu Eu, cultivando assim um novo amanhã”.

Ela ressaltou ainda o apoio do prefeito Cícero Lucena e da secretária de Educação e Cultura, América de Castro, na realização da terceira edição do Cena Preta. “É uma gestão sensível a arte e só tem engradecido nosso trabalho e a cultura na Capital”, acrescentou. A peça é encenada pelo grupo Bagaço no Ato, que possui mais de cinco anos de história e nasceu do apreço do ator Robson Oliver por produções com inspirações ancestrais e do afro-brasileiras, sempre com foco no fazer teatral e formação artístico cultural.

Além do Meu Eu, escrito em 2021, Robson Oliver assina também a autoria de outra grande produção, Baraketu (2020). “Nesses mais de cinco anos de formação, o grupo segue caminhando pelo Brasil, ofertando oficinas e apresentações que enaltecem a cultura e fé afro-brasileira”, destaca Robson Oliver.

Sinopse do espetáculo – Em busca das suas raízes, o ator Robson Oliver imerge nas histórias contadas por sua avó, as lembranças que sempre foram marcantes na sua vida inspira o ator a retornar ao seu passado buscando respostas para seu presente. Oliver traz consigo memórias afetivas do tempo de sua juventude, passando por brincadeiras no quintal da sua antiga casa e emergindo nos ensinamentos cultivados por aquela que possibilitou seus passos para o hoje. Robson Oliver, nostalgicamente traz consigo a personagem da sua amada avó, junto a ela, suas ervas, lembranças e raízes.

Serviço:

Teatro Ednaldo do Egypto – Av. Maria Rosa, 284 – Manaíra

Ingressos: valor promocional de 15,00 reais