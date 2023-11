Programa ‘Você Prefeito’ encerra ciclo de Audiências Públicas nesta quinta-feira, em Mangabeira

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), através do programa ‘Você Prefeito’ encerra, nesta quinta-feira (23), o ciclo de Audiências Públicas que reúne representantes da gestão e moradores dos bairros de João Pessoa. O último evento acontece às 19h, no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, e é voltado para as 2ª e 3ª Regiões.

Ao todo, foram realizados sete encontros onde, de acordo com o secretário executivo da Participação Popular, o diálogo foi predominante, fazendo com que a ferramenta participativa siga ativa e fortalecida. A Audiência será transmitida pelo canal da Prefeitura de João Pessoa no Youtube.

“Mais do que dar voz à população, nós fomos a escuta garantida em todos esses encontros que realizamos. O microfone esteve aberto para receber as mais variadas demandas e esta é a força da democracia participativa. É assim que esta gestão é construída, junto com o povo”, afirmou o secretário.

Os bairros que formam a 2ª Região são Penha, Quadramares, Altiplano, Cabo Branco, Tambaú, Seixas e as comunidades de Jacarapé, Vila dos Pescadores, Rio do Cabelo, Vila do Sol, Vila São Domingos, Rabo do Galo, Vila Mangueira, Barreira do Cabo Branco e Paulino Pinto.

Fazem parte da 3ª Região, os bairros Mangabeira I, II, III, IV, V, VI e VII, Cidade Verde I e II, além das comunidades do Aratu, Girassol I e II, Feirinha, Jardim Mangueira, Nova Esperança, IPEP, Projeto Mariz I, II e III, Patrícia Tomaz, Conjunto dos Militares e do Balcão.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique aqui: Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br)