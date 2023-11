Candidatura de Nilvan em João Pessoa e novo partido serão anunciados segunda, sinaliza Wallber

O deputado Wallber Virgolino (PL) antecipou, nesta sexta-feira (3), em entrevista à CBN Paraíba, que o novo partido do triunvirato será definido na coletiva agendada para a próxima segunda-feira (6). No evento, também deve ser anunciado quem será o candidato do grupo para a disputa à prefeitura de João Pessoa no próximo ano.

Wallber sinalizou que o nome mais provável é o do comunicador Nilvan Ferreira, pela liberdade de mudar de legenda imediatamente. No caso dele e do deputado Cabo Gilberto (PL) será preciso aguardar a expulsão, solicitada ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Ainda sem certezas de uma saída, sem risco de perda do mandato, Wallber disse que as chances estão maiores para Nilvan. No entanto, se conseguirem a desfiliação, eles pretendem realizar uma pesquisa interna para que seja eleito como futuro candidato o que tiver mais chances na disputa.

Nossa intenção é fazer uma pesquisa. Se o PL nos expulsar, eu e Gilberto, vamos para essa pesquisa. Nilvan tá livre e será nosso candidato“, sinalizou.

O grupo está coeso e irredutível desde que o PL formalizou a pré-candidatura à prefeito de capital do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sem consultar os filiados ao partido, que esperavam participar de uma disputa interna, de forma democrática. Querem ir para o combate contra o deputado Wellington Roberto, presidente estadual do PL.

Novo partido

Sobre o partido para o que o triunvirato deve ir, Wallber não quis antecipar, com medo de mudanças de cena até a segunda-feira. Nos bastidores, circulam como possibilidade o União Brasil. Patriotas e o Novo. Este último, na quarta-feira (1º), o vice-presidente, José Carneiro, admitiu que estaria acontecendo uma articulação em Brasília com o Cabo Gilberto para filiação ao Novo.