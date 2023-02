Campinense visita o Fluminense-PI em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste – Jornal da Paraíba

Compartilhe















O Campinense tem um importante compromisso às 15h30 deste sábado. Trata-se da quarta rodada da Copa do Nordeste. A Raposa visitará o Fluminense-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, na capital do Piauí. Na última rodada, o Vaqueiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Náutico, enquanto a Raposa empatou com o CRB em 0 a 0 .

O Campinense do técnico Leston Júnior ainda não venceu na Copa do Nordeste em 2023. Em três partidas, a Raposa perdeu dois confrontos e empatou um. As duas derrotas foram para Fortaleza e Sport, e na última vez que entrou em campo pelo Nordestão, empate com o CRB. Atualmente, o Rubro-Negro de Campina Grande ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto.

O Fluminense-PI, por sua vez, ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Grupo A da Copa do Nordeste, com dois pontos conquistados. O time empatou com CSA e Santa Cruz, e perdeu para o Náutico. Assim como o Campinense, o clube buscará a sua primeira vitória na competição.

TRANSMISSÃO

+ CBN: nas ondas do rádio, a narração fica por conta de Mosaniel Bezerra, com Leonardo Alves comentando e Afonso Carlos nas reportagens. Apolo Ricarte comanda o Central da Bola. + ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar.

PROVÁVEIS TIMES

Fluminense-PI – Técnico: Eduardo dos Santos

Com desgaste físico pela sequência de jogos, combinado com as viagens, o técnico Eduardo dos Santos deve poupar boa parte dos titulares para o confronto. Gean e Ribeiro desfalcam o clube. Já Denis e Augusto são dúvidas.

Provável escalação: Jeferson; Carlos Henrique, Ewerton, Biloca e Manga; Maurício, Elivélton Baixola, Carlinhos e Gabriel Vieira; Mateus Ramos e Nathan Cachorrão.

Desfalques: Gean e Ribeiro.

Campinense – Técnico: Leston Júnior

O Campinense segue sem vencer na Copa do Nordeste. A Raposa tem apenas um ponto na tabela de classificação, conquistado no empate da rodada #3, contra o CRB, na última terça-feira. No Campeonato Paraibano o Rubro-Negro é 5º colocado, com 10 pontos, e no momento está fora da zona de classificação para as semifinais.

O técnico Leston Júnior tem dois desfalques para o confronto contra o Fluminense-PI. O lateral-direito Railan e o volante Guilherme Escuro seguem no departamento médico. O atacante Thiaguinho, recém-contratado, viajou com a delegação e pode fazer sua estreia pela Raposa.

Provável escalação: Otávio Passos, Thiago Ennes, William, Diego Silva e Colaço; Paulo Vitor, Ramires e Tarcísio; Mauri, Vardelan e Willian Anicete.

Desfalques: Railan e Guilherme Escuro.

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Paulo Jose Souza Mourão (MA) Assistente 1: Antônio Adriano de Oliveira (MA)

Antônio Adriano de Oliveira (MA) Assistente 2: Rafael da Silva Coimbra (MA)

Rafael da Silva Coimbra (MA) Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)

