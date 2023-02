Cuidados no Carnaval

Secretaria de Saúde faz alerta sobre os riscos do alto consumo de bebidas alcoólicas

17/02/2023 | 19:30 | 87

Quando chega este período dos festejos de momo, algumas pessoas costumam elevar o consumo de bebidas alcoólicas. Voltada para a prevenção dos efeitos que o consumo excessivo de álcool representa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz um alerta à população de João Pessoa sobre os perigos de beber sem moderação.

De acordo com especialistas, o álcool tem efeito tóxico direto e indireto em todos os sistemas do corpo e os riscos do alto consumo dessas bebidas podem ser constatados por quadros de agitação psicomotora, alucinações e, principalmente, alteração na capacidade de dirigir veículos, o que acarreta acidentes graves e fatais.

De acordo com Alline Grisi, nutricionista e diretora de Atenção à Saúde da SMS-JP, é necessário que a população evite o elevado consumo de álcool neste Carnaval, ao mesmo tempo em que também deve redobrar os cuidados com a alimentação e hidratação, visando à prevenção da saúde.

“É necessário que o indivíduo se alimente bem, pois beber com o estomago vazio é um dos erros mais frequentes. Se possível, dê preferência às proteínas, pois elas têm uma digestão mais demorada. Outra dica é beber bastante água, já que o álcool é diurético, o que pode fazer com que aumente a vontade de urinar, tendo como consequência uma provável desidratação. Ou seja, beber muita água enquanto consome bebidas alcoólicas é fundamental para se manter hidratado. O ideal é tomar um copo de água para cada copo de bebida”, alertou a diretora de Atenção à Saúde da SMS-JP.

Serviço – Para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a SMS dispõe das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que recebem os casos de urgência advindos do consumo excessivo de álcool com sintomas mais graves, a exemplo de quadros de coma alcoólico ou até mesmo em casos que seja necessário a sutura de cortes.

Além das UPAs, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também realiza atendimentos em casos urgência, prestando os primeiros atendimentos e fazendo a estabilização dos quadros. Caso seja necessário, o Samu realiza o encaminhamento do paciente para as UPAs ou unidades hospitalares especializadas.

“É bom saber que cada tipo de bebida age de forma diferente no organismo. Então, é fundamental ter o cuidado com o que vai beber e ter conhecimento de como cada um se comporta ingerindo determinada bebida. Além disso, deve ser evitada a mistura de vários tipos de bebidas”, reforçou Alline Grisi.