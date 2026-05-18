5 cartões de crédito de LUXO com limite ALTO para pedir em 2026

Por MRNews



Os cartões de crédito com limite alto continuam entre os produtos financeiros mais desejados pelos brasileiros em 2026. Além de oferecer maior poder de compra, esses cartões costumam trazer benefícios premium, como acesso ilimitado a salas VIP, programas de pontos turbinados, seguros de viagem e atendimento exclusivo.

Embora o Nubank siga sendo um dos bancos digitais mais populares do país, outras instituições financeiras também vêm chamando atenção com cartões voltados para clientes de alta renda e investidores. Em muitos casos, os limites ultrapassam facilmente os R$ 50 mil, dependendo do perfil do cliente.

Confira abaixo cinco opções de cartões de crédito que estão entre os mais cobiçados de 2026.

Santander Unlimited

O Santander Unlimited segue como um dos cartões mais exclusivos do mercado brasileiro. Voltado para clientes de alta renda, ele exige renda mensal mínima em torno de R$ 40 mil.

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Além do limite elevado, o cartão oferece:

acesso ilimitado a salas VIP;

programa de pontos competitivo;

seguros para viagens internacionais;

benefícios Mastercard Black ou Visa Infinite.

A anuidade pode ultrapassar R$ 2 mil por ano, mas clientes com gastos elevados conseguem isenção total.

C6 Carbon

Entre os bancos digitais, o C6 Carbon continua sendo uma das opções premium mais procuradas. O cartão ganhou espaço justamente por unir tecnologia, experiência digital e benefícios voltados para viagens.

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Os limites normalmente começam acima de R$ 10 mil, podendo aumentar bastante conforme o relacionamento com o banco.

Entre os diferenciais estão:

acúmulo de pontos sem expiração;

acesso a salas VIP;

cartão adicional;

benefícios Mastercard Black.

Clientes com altos investimentos ou grande movimentação financeira conseguem condições melhores e possibilidade de isenção da anuidade.

Santander American Express Platinum

Outra alternativa bastante conhecida é o Santander American Express Platinum. Apesar de não divulgar oficialmente um limite máximo, o cartão costuma atender clientes com renda acima de R$ 20 mil mensais.

O modelo é conhecido pelo foco em experiências exclusivas, benefícios internacionais e programa de recompensas diferenciado.

Além disso, oferece:

seguros de viagem;

proteção de compras;

acesso a experiências premium;

vantagens em hotéis e restaurantes parceiros.

Bradesco Visa Infinite

O Bradesco Visa Infinite aparece frequentemente entre os cartões mais desejados por clientes de alta renda. O banco normalmente exige renda mínima próxima de R$ 20 mil mensais para aprovação.

O cartão oferece:

limites elevados;

acesso a salas VIP;

benefícios Visa Infinite;

seguros internacionais;

concierge exclusivo.

Dependendo do relacionamento bancário e do volume de investimentos, o limite pode ser bastante elevado.

Bradesco Principal Visa Infinite

Criado para um público entre os segmentos Prime e Private, o Bradesco Principal Visa Infinite também ganhou destaque em 2026.

O cartão costuma ser direcionado para clientes com:

renda mensal acima de R$ 25 mil;

ou

ou investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões.

Além do limite alto, o produto oferece benefícios voltados para viagens, atendimento diferenciado e experiências exclusivas.

Como os bancos definem o limite do cartão?

O limite do cartão funciona como um crédito pré-aprovado disponibilizado pela instituição financeira. Na prática, o banco empresta determinado valor ao cliente, que deverá quitar a fatura posteriormente.

Para definir o valor do limite, os bancos analisam fatores como:

renda mensal;

score de crédito;

histórico financeiro;

relacionamento com a instituição;

investimentos e patrimônio;

capacidade de pagamento.

Clientes com boa movimentação financeira e histórico positivo costumam receber aumentos de limite mais rapidamente.

Vale a pena buscar um cartão com limite alto?

Para quem viaja com frequência, concentra gastos no crédito ou busca benefícios premium, os cartões de alta renda podem compensar bastante. Muitos deles oferecem vantagens que vão além do limite disponível, como:

cashback;

acesso VIP em aeroportos;

programas de milhas;

upgrades em hotéis;

seguros internacionais.

Por outro lado, é importante avaliar os custos envolvidos, principalmente as anuidades, e evitar utilizar o limite acima da capacidade de pagamento.

Em 2026, a disputa entre bancos tradicionais e fintechs promete deixar o mercado ainda mais competitivo, trazendo novas opções para consumidores que buscam exclusividade, benefícios e limites cada vez maiores.

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