Sétima Mostra “Paraíba, Aqui Tem SUS” reúne e premia projetos que fortalecem a saúde pública no Estado — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), realizou, nesta sexta-feira (15), no Hotel Aram Beach & Convention, em João Pessoa, a VII Mostra “Paraíba, Aqui Tem SUS”. O evento reuniu gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e representantes de municípios de diversas regiões do estado para compartilhar experiências exitosas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa contou com o apoio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, Escola de Saúde Pública da Paraíba, Fundação Oswaldo Cruz/IdeiaSUS e Universidade Federal da Paraíba.

Nesta edição, a Mostra alcançou número recorde de participação, com 354 trabalhos inscritos, superando em 103 o quantitativo registrado no ano passado. As experiências foram desenvolvidas por equipes de diferentes municípios paraibanos e retratam iniciativas voltadas ao fortalecimento do SUS em áreas como atenção básica, humanização do cuidado, assistência materno-infantil, educação em saúde e vigilância. Após a etapa de avaliação virtual, 90 projetos avançaram para as apresentações presenciais realizadas durante a programação do evento.

As iniciativas discutidas durante o evento abordaram diferentes áreas da saúde pública, incluindo atenção básica, saúde materno-infantil, humanização do cuidado, educação em saúde, vigilância em saúde e fortalecimento das redes de atenção. Ao final da programação, 12 trabalhos serão selecionados para representar a Paraíba na 21ª Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, durante congresso nacional realizado em julho de 2026, em Porto Alegre.

De acordo com a secretária executiva de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba, Tália Sales, o encontro também fortalece a troca de vivências entre os profissionais e amplia o olhar humanizado na assistência ofertada à população. “Na atenção básica, a gente cria vínculos muito fortes com os usuários, muitas vezes se torna parte da família daquelas pessoas. E temos consciência de que cada esforço, cada melhoria buscada, vai trazer mais qualidade de vida para os pacientes e para as famílias. É gratificante ver tantos profissionais reunidos nesse propósito de fortalecer o cuidado e transformar vidas”, afirmou.

A presidente do Cosems-PB, Soraya Galdino, explicou que a Mostra representa um espaço importante de valorização das práticas construídas nos municípios, evidenciando o compromisso das equipes de saúde em desenvolver estratégias resolutivas mesmo diante dos desafios enfrentados diariamente nos serviços públicos. “Esse é um dos momentos mais bonitos que a gente vive dentro do SUS, porque conseguimos enxergar o que realmente é transformado na vida das pessoas. São profissionais que, mesmo diante das dificuldades, constroem estratégias para levar uma assistência melhor à população”, pontuou.

Entre os destaques da programação esteve o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, no Sertão paraibano, sobre o fortalecimento da Rede Alyne, estratégia voltada à qualificação da assistência materno-infantil, por meio da implementação do plano de parto na atenção básica, com ações direcionadas à ampliação da autonomia das gestantes e ao fortalecimento do acolhimento durante o pré-natal, a partir de capacitações e orientações sobre os direitos das pacientes. O trabalho foi apresentado pelo especialista em saúde pública Damião Emídio de Sousa, que ressaltou a importância de garantir informação, escuta e autonomia às gestantes. “Humanizar o parto é devolver dignidade ao nascimento. Informação gera autonomia, escuta gera confiança e humanização transforma vidas”, frisou.

Além da troca de experiências entre os municípios, a Mostra também promoveu momentos de integração entre gestores, trabalhadores e instituições parceiras, fortalecendo o compartilhamento de estratégias voltadas à qualificação da saúde pública na Paraíba. A programação contou ainda com a participação de representantes do Ministério da Saúde, instituições de ensino, pesquisadores e trabalhadores do SUS de diferentes regiões do estado.

Realizada anualmente, a Mostra “Paraíba, Aqui Tem SUS” integra a etapa estadual da seleção de experiências que podem ser apresentadas nacionalmente na Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, considerada um dos principais espaços de compartilhamento de práticas exitosas da saúde pública brasileira.