PROJETO “MULHERES EMPODERADAS” É APRESENTADO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Levando em consideração que as mulheres são o pilar principal da estrutura familiar, responsáveis, em sua maioria, pela educação dos filhos, trabalhos domésticos e em vários casos, administração das suas casas e provedoras de renda, a Prefeitura de São José do Seridó, numa ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Educação e Cultura (SEMEC) e Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS) concluiu, nesta quinta-feira (4), o esboço do projeto “Mulheres Empoderadas”.





Com o público-alvo voltado para mulheres no geral, o “Mulheres Empoderadas” terá seu foco em artesãs e artistas que desenvolvam algum tipo de atividade cultural no âmbito municipal, mães de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e mulheres vítimas de violência que sejam encaminhadas ou que procurem de forma espontânea as secretarias – SEMEC e SETHAS – envolvidas neste projeto.





O projeto tem o objetivo de promover o acesso de mulheres às atividades de lazer e autoestima, conscientizar as mesmas sobre sua importância na sociedade, oferecer amparo das instituições em casos de violência doméstica e desenvolver espírito empreendedor em suas participantes, dentre outros.





A iniciativa contará com a realização de rodas de conversa sobre feminismo, direitos das mulheres e violências, aulas de dança, zumba e exercícios físicos; dicas de alimentação saudável e rotina alimentar, oficinas de automaquiagem, cursos de manicure, cabelereira, depilação; oficinas de empreendedorismo e outras atividades que surjam no desdobramento dos encontros.





Espaços públicos como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, praças, equipamentos de convivência públicos e escolas do município serão utilizados para aplicação do “Mulheres Empoderadas”.





CRONOGRAMA





Segundo o coordenador de cultura da SEMEC, Xaulim Dantas, a Secretaria de Educação e Cultura em parceria com a SETHAS, nos próximos dias, fará ações de divulgação do projeto e, logo em seguida, abertura de inscrições. “Apesar de ter surgido numa parceria entre SEMEC e SETHAS o Mulheres Empoderadas’ envolverá boa parte das secretarias do município em suas ações e obedecerá todos os protocolos de combate a COVID-19, inclusive o decreto municipal nº 275/2021”, destacou.





Ainda de acordo com Xaulim Dantas, o projeto já conta com a realização de uma oficina de dança coletiva, que acontecerá no próximo dia 25 de fevereiro, no Ginásio Pedro Laurentino de Medeiros, que será conduzida pelo professor de dança, Leandro Silva Santos. Também já está pré-agendada uma palestra, com data ainda a ser marcada, com a empresária do Grupo C Medeiros e esposa do vice-prefeito Ricardo Medeiros, Anny Fabíola, que abordará sobre a importância da mulher no mercado de trabalho.