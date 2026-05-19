Paraibano condenado por estupro de vulnerável é preso no Rio de Janeiro

Foto: Arquivo

Um homem condenado por estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos, em Campina Grande, foi preso na quinta-feira (14) no estado do Rio de Janeiro. A prisão é resultado de uma ação integrada da Polícia Civil da Paraíba com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O condenado estava foragido da Justiça paraibana.

A captura ocorreu após trabalho de investigação e inteligência da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande (DHPP/CG), que identificou o local onde o homem se escondia. Com essas informações, a polícia fluminense deu apoio ao cumprimento do mandado de prisão.

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De acordo com a investigação, o crime aconteceu em 2016, no bairro Monte Castelo, em Campina Grande. A vítima era uma criança de 8 anos. Segundo a polícia, o condenado se aproveitou da relação de proximidade e confiança no ambiente de convivência da vítima para cometer o crime.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da Câmara Criminal Especializada, após o trânsito em julgado da condenação.

Após a prisão, o homem foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil no Rio de Janeiro, onde foram realizados os procedimentos legais e feita a comunicação ao Poder Judiciário da Paraíba.