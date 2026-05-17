Henry Freitas lamenta interrupção de show em João Pessoa após denúncia de poluição sonora

Henry Freitas se apresenta nesta sexta-feira, em Alagoa Nova.. Foto: Redes Socias

O cantor Henry Freitas usou as redes sociais para lamentar a interrupção do show realizado no “Arraiá do Henry”, na noite de sexta-feira (15), em João Pessoa. O evento foi encerrado antecipadamente após uma ação da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), motivada por uma denúncia de poluição sonora.

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Na tarde deste sábado (16), o cantor Henry Freitas publicou um vídeo nas redes sociais para comentar a interrupção do show “Arraiá do Henry”, realizado na noite anterior, em João Pessoa. Na declaração, lamentou a interrupção, mas agradeceu a compreensão e o respeito dos fãs.

“Episódio triste ontem, mas Deus é o dono de tudo, sabe de todas as coisas. Obrigado pelas mensagens de apoio. E não vou deixar nunca, se Deus permitir, de fazer shows em João Pessoa e cantar para vocês. É um estado que eu amo. Postei ontem falando sobre isso, que a Paraíba foi o primeiro estado que me abraçou e vocês moram no meu coração”, disse Henry.

A organização do evento informou, por meio de nota, que deve anunciar nos próximos dias as medidas relacionadas ao ressarcimento dos clientes ou à possível remarcação do “Arraiá do Henry”, após a interrupção do show em João Pessoa. Neste sábado (16), Henry Freitas realiza outra edição do evento em Recife.

Denúncia de poluição sonora

O episódio aconteceu na noite de sexta-feira (15), no evento do cantor que se denominava “Arraiá do Henry”. De acordo com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), a interrupção do show se deu por conta de poluição sonora, caracterizada como crime ambiental.

De acordo com a assessoria jurídica da casa de eventos onde a festa acontecia, a administração do local já havia recebido um embargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) ainda durante a tarde da sexta-feira. A organização afirmou que entrou com um mandado de segurança e conseguiu autorização judicial para manter a realização da festa, iniciada às 19h, conforme previsto.

Ainda conforme o local, por volta de 0h30 na madrugada deste sábado (16), equipes da Sudema chegaram ao local após uma suposta denúncia e determinaram o encerramento imediato do evento. A organização alegou que não houve notificação prévia sobre a ação e classificou a situação como uma “perseguição infundada”.

O comunicado também informou que os responsáveis questionaram a operação no momento da abordagem, mas foram avisados de que a decisão já estava tomada. Em seguida, os aparelhos de som foram desligados em respeito às autoridades.

Além de Henry Freitas, o evento contava com shows de Ranniery Gomes, Kadu Martins e Rai Saia Rodada, que chegaram a se apresentar antes do encerramento da programação. Henry Freitas, anfitrião do evento que encerraria a programação da noite, já estava no camarim aguardando o momento de subir ao palco quando a festa foi interrompida.

A organização do Lagoon Celebration informou ainda que tentou obter um novo mandado de segurança por volta de 1h30 da madrugada, mas não recebeu resposta judicial devido ao horário. A casa afirmou que vai adotar as medidas judiciais cabíveis.

Em nota oficial, a Sudema informou que a autuação ocorreu após requisição do Ministério Público da Paraíba (MPPB) dentro de uma ação integrada de fiscalização envolvendo diferentes órgãos.

Segundo a autarquia, equipes estiveram no local ainda durante o turno da tarde da sexta (15) para verificar a regularidade ambiental do evento e orientar os responsáveis sobre os limites de emissão sonora previstos na legislação ambiental e nas condicionantes da licença apresentada.

A Sudema afirmou que, durante a realização da festa, foram feitas aferições técnicas que constataram níveis de emissão sonora acima dos limites permitidos, caracterizando poluição sonora. Diante da constatação, o órgão informou que adotou as medidas administrativas previstas na legislação ambiental, incluindo autuação, embargo da atividade e apreensão da fonte sonora, o que resultou no encerramento do evento.