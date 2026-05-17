Governo da Paraíba assume gestão do Hospital Materno Infantil Clipsi e ultrapassa mil atendimentos em apenas 15 dias — Governo da Paraíba

Com nova administração do Governo da Paraíba e apoio institucional do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), o Hospital Materno Infantil Clipsi, em Campina Grande, ultrapassou a marca de mil atendimentos nos primeiros 15 dias de funcionamento como unidade 100% SUS. A gestão estadual vem implantando melhorias nos fluxos assistenciais, acolhimento e protocolos de segurança do paciente, fortalecendo a assistência materno-infantil na região.

Entre os dias 1º e 15 de maio, foram registrados 937 atendimentos em pediatria e 79 em obstetrícia, totalizando 1.016 atendimentos. A unidade atua como referência em assistência materno-infantil de baixo risco e dispõe atualmente de 113 leitos, sendo 52 de obstetrícia, 38 de pediatria, 10 de pré-parto, três leitos canguru e 10 leitos de UTI Neonatal.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, as mudanças implantadas pela gestão estadual vão além da reestruturação física da unidade. “A nova administração, que conta com esse apoio de outros entes públicos, como o CRM e o MP, vai além de pequenas reformas e sinalização da unidade. Estamos melhorando o acolhimento, os protocolos e os fluxos para que a população que procura a unidade receba um atendimento cada vez melhor e digno”, ressaltou o secretário.

Localizado no centro de Campina Grande, o Hospital Materno Infantil Clipsi funciona 24 horas por dia, atendendo gestantes de baixo risco, mulheres em trabalho de parto, puérperas, recém-nascidos e crianças de até 16 anos e 11 meses. O acesso aos serviços ocorre exclusivamente pelo SUS, seja por demanda espontânea ou por encaminhamento via regulação estadual.

Entre os serviços ofertados estão acolhimento e classificação de risco, acompanhamento do trabalho de parto, realização de partos normais e cesáreos, assistência pós-parto imediato, atendimento ao recém-nascido, alojamento conjunto para mãe e bebê, vacinação e consultas ambulatoriais em obstetrícia e pediatria. A assistência também conta com equipe multiprofissional formada por enfermagem obstétrica, médicos obstetras, pediatras, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos.

Segundo a diretora-geral da unidade, Rafaela Dias Carvalho, a expectativa é consolidar o hospital como referência em atendimento materno-infantil de baixo risco no interior do estado. “A nova fase do Hospital da Clipsi representa um avanço importante para a saúde pública da Paraíba, especialmente para Campina Grande e municípios da região, ao garantir atendimento totalmente gratuito por meio do Sistema Único de Saúde, com foco no acolhimento, segurança e qualidade da assistência”, pontuou.

A estadualização da unidade garantiu a continuidade de um serviço essencial para a assistência materno-infantil em Campina Grande e região. Com funcionamento integral pelo SUS, o hospital amplia o acesso da população a atendimentos gratuitos, humanizados e especializados, fortalecendo a rede pública de saúde da Paraíba.