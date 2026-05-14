Operação da Semob-JP para abertura do Folia de Rua começa às 18h no entorno do Parque Solon de Lucena

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) planejou para esta sexta-feira (6), na abertura oficial do Folia de Rua 2026, que acontece no Parque Solon de Lucena, uma operação especial de trânsito e transporte. O objetivo do esquema é garantir a segurança viária, o disciplinamento do fluxo de veículos e o deslocamento dos usuários do transporte público que irão prestigiar o evento, que tem como atrações as cantoras Daniela Mercury e Lucy Alves e as Orquestras Sanhauá, Paraíso Tropical e Meia Noite, além de grupos de cultura popular.

Com base no plano de mobilidade, a partir das 18h, as equipes operacionais da Semob-JP já estarão posicionadas para a organização do trânsito na região. Com o início dos shows às 19h, as equipes realizarão os bloqueios a partir das 18h nas vias próximas às Avenidas Diogo Velho, Dom Pedro II e Camilo de Holanda. O trabalho contará com a atuação de 25 agentes de mobilidade.

Equipes no Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) também estarão atuando, tanto no monitoramento por meio de câmeras quanto no atendimento a demandas urgentes de trânsito, por meio do WhatsApp (83) 9 8760-2134 ou do Disk Semob-JP 3213-7188.

“Com certeza será mais um evento de sucesso. Nossas equipes operacionais estarão empenhadas em orientar a população e disciplinar o fluxo tanto de foliões quanto de veículos, promovendo bloqueios e desvios em todo o entorno da Lagoa, garantindo a segurança viária para todos. Também ressaltamos que teremos ônibus para ida e retorno após os shows, incentivando as pessoas a se deslocarem com tranquilidade por meio do transporte público”, afirmou Marcílio do HBE, superintendente da Semob-JP.

Estacionamentos reservados – Durante o evento, táxis e viaturas operacionais poderão estacionar em vagas na Avenida Getulio Vargas e no Parque Solon de Lucena, respectivamente.

Transporte público – De acordo com a Diretoria de Transportes, haverá oferta de transporte público tanto para ir ao Parque Solon de Lucena quanto para retornar após o show. A operação normal do transporte segue até as 23h. Com o término da festa será disponibilizada uma frota extra de seis veículos para atender a necessidade da população e, de acordo com a demanda e caso a equipe de fiscalização observe a necessidade de reforço, o número de viagens poderá ser ampliado.