Com apoio da Prefeitura de João Pessoa, Unipê sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil e Copa Brasil Adulta

29/07/2023 | 20:00 | 73

João Pessoa está recebendo até este domingo (30) duas competições a nível nacional: o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil e a Copa Brasil Adulta, no ginásio do Unipê, em Água Fria. Os eventos, que tem cerca de 200 atletas do país inteiro, contam com o apoio da Prefeitura da Capital e são realizados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Após o fim das apresentações, os alunos de ginástica artística do projeto ‘Campeões do Amanhã’, da Prefeitura de João Pessoa, aproveitaram para demonstrar a modalidade no local. O secretário de Juventude, Esporte e Recreação acompanhou e participou também da cerimônia de premiação.

“Estive representando o prefeito Cícero Lucena agradecendo ao Unipê pela parceria maravilhosa que temos com a instituição no ‘Campeões do Amanhã’ e uma das modalidades que a gente desenvolve é justamente a ginástica. Temos um número muito bom de alunos. Ficamos felizes por estar recebendo essas competições. É a primeira vez que trazemos eventos assim da modalidade para João Pessoa. É muito importante isso. As crianças vão sair daqui incentivadas”, comentou Kaio Márcio.

A coordenadora de ginástica rítmica da CBG, Márcia Aversani, destacou que a modalidade na categoria juvenil vive o seu melhor momento na história do país. No último Campeonato Mundial, em Cluj-Napoca (Romênia), o conjunto ficou em sexto lugar. No individual geral, Keila Santos e Fernanda Alvaz ficaram muito bem colocadas e no Pan-Americano, as brasileiras foram absolutas no conjunto, conquistando três medalhas de ouro. Para ela, o momento é de incentivar ainda mais para obter outros grandes resultados.“Essa geração que tem de 13 a 15 anos passou pela base durante a pandemia. A ginástica rítmica do Brasil aproveitou os treinos on-line, na medida do possível. O trabalho corporal, com bola e com maçãs, foi muito bem feito. Mas, para treinar arco e fita, você precisa de muito mais espaço para fazer lançamentos. Percebemos que é necessário estimular e correr atrás de progresso técnico para essas atletas, e grande parte dos treinadores tem feito isso, dentro das possibilidades. Mas temos que lembrar que uma ginasta só está pronta para o alto rendimento quando chega ao adulto, e ainda dá tempo de prepararmos melhor essa geração”, finalizou.