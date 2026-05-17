‘Dia D’ de multivacinação aplica mais de 5,4 mil doses e reforça importância da imunização

A Prefeitura de João Pessoa realizou, neste sábado (16), mais uma edição do Dia D de Multivacinação, mobilizando a população e todos os serviços da Rede Municipal de Saúde. A ação teve início às 8h e resultou na aplicação de 5.431 doses de vacinas. Desse total, 2.919 foram destinadas à campanha contra a Influenza e outras 2.512 corresponderam às vacinas de rotina do calendário nacional de imunização.

A ação teve como foco principal ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários da campanha contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, diante do baixo índice registrado até o momento.

A mobilização também buscou atualizar a caderneta vacinal da população e reforçar a prevenção contra doenças como Influenza, Covid-19, febre amarela e HPV. A meta da campanha é atingir, até o próximo dia 30 de maio, 90% de cobertura vacinal entre os públicos prioritários.

“Atualmente, a cobertura vacinal ainda está abaixo de 30%. Por isso, a gestão municipal promoveu mais esse Dia D de vacinação, mobilizando mais de 100 pontos de imunização entre unidades de saúde, policlínicas, Centro de Imunização e pontos extras em locais estratégicos da cidade. Dados epidemiológicos apontam mais de 500 óbitos por influenza, muitos deles entre pessoas que faziam parte do público prioritário e poderiam ter sido protegidas pela vacina”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A mobilização aconteceu em mais de 100 pontos de vacinação, entre Unidades de Saúde da Família (USFs), policlínicas municipais, Centro de Imunização, além dos pontos móveis instalados em pontos estratégicos da Capital, facilitando o acesso da população.

No Shopping Sul, nos Bancários, a estudante Luana Andrade, de 10 anos, aproveitou a ação para atualizar a caderneta vacinal. Acompanhada da mãe, Luciana Andrade, inspetora escolar da rede municipal, a menina recebeu as vacinas contra febre amarela e HPV.

“Eu sei da importância de manter a caderneta sempre atualizada. Até dói um pouco, mas é preciso se manter imunizado”, comentou Luana.

Já a aposentada Maria Bethânia, de 83 anos, também participou da campanha. Acompanhada da filha, a administradora Marta Valéria, ela recebeu a vacina contra a gripe e destacou a importância da prevenção. “Não quero adoecer… por isso é melhor prevenir”, afirmou.

Já no Home Center Ferreira Costa, outro ponto móvel da campanha, aposentados aproveitaram a oportunidade para reforçar a vacinação contra a Covid-19. Moradores do Altiplano, Antônio Alexandre de França, de 86 anos, e Ester de França, de 81 anos, destacaram a praticidade da ação.

Também no hipermercado, Maria Vieira de Oliveira, de 84 anos, natural da cidade de Aracati, no Ceará, aproveitou a visita à filha, em João Pessoa, para colocar a vacinação em dia. “Eu não perco a oportunidade… já estava agoniada por não ter vindo tomar ainda”, relatou.

A diretora de Atenção Especializada do Município, Rochelle Caramuru, destacou a importância da participação das policlínicas no trabalho de imunização da população.

“As policlínicas são parceiras em todas as ações e campanhas de vacinação. Atualmente, contamos com cinco unidades localizadas em diferentes distritos sanitários, o que amplia as opções para que a população possa se vacinar. A gente sabe que cada dose aplicada importa. Cada vacina no braço faz diferença e tem um impacto muito importante para todos nós”, afirmou.

Segundo ela, as unidades das Praias, Mandacaru, Cristo, Jaguaribe e Mangabeira também integraram a mobilização, ampliando a oferta de vacinas e fortalecendo as ações de prevenção na Capital.

Segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a cobertura vacinal entre crianças, idosos e gestantes em João Pessoa está em apenas 23,5%.

Os dados epidemiológicos reforçam o alerta das autoridades de saúde. Segundo o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, João Pessoa já contabiliza, em 2026, 529 notificações e 318 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado.