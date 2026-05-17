Bahia decide no 1º tempo e vence o Inter pelo Brasileirão Feminino

Em confronto direto por um lugar entre os quatro melhores times da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, melhor para o Bahia. Neste sábado (16), as Mulheres de Aço derrotaram o Internacional por 3 a 0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), pela 11ª rodada da competição. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

O Tricolor baiano, que não vencia há três partidas, chegou aos mesmos 20 pontos das Gurias Coloradas, ficando à frente, em quarto lugar, pelo melhor saldo de gols. As gaúchas, agora na quinta posição, tiveram encerrada uma sequência de quatro triunfos consecutivos.

O Bahia esbanjou eficiência no primeiro tempo. Aos 15 minutos, a meia Raquel recebeu da atacante Cássia na área, escapou da marcação da volante Myka e mandou para as redes, abrindo o placar para as donas da casa. Aos 31, o Internacional balançou as redes com Sole Jaimes, após cobrança de escanteio da também atacante Darlene, mas o gol foi anulado por falta no lance.

Brasil leva dois ouros na Copa do Mundo de canoagem e paracanoagem

Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia

Seis minutos depois, as Mulheres de Aço ampliaram. A lateral Carol Martins lançou na área e a atacante Wendy Carballo se antecipou à defesa e cabeceou por cima da goleira Gabi Barbieri. Já nos acréscimos, a zagueira Débora derrubou a meia Ângela Gómez na área. Pênalti, que Cássia converteu.

Pouco antes do intervalo, Carol Martins recebeu o segundo amarelo após falta na atacante Aninha e foi expulsa. Mesmo assim, o Bahia não abdicou do ataque e quase ampliou. Aos quatro minutos, a zagueira Tchula, de cabeça, acertou o travessão. Aos 29, em contra-ataque veloz, Cássia recebeu livre na entrada da área e finalizou para boa defesa de Gabi Barbieri, no canto direito. O Inter, apesar da superioridade numérica, pouco assustou.

Outros dois jogos movimentaram o Brasileirão Feminino neste sábado. No clássico mineiro da rodada, o Atlético-MG venceu o América-MG por 2 a 0 na Arena Gregorão, em Contagem (MG). As atacantes Thalita e Pimenta marcaram para as Vingadoras, que foram a 12 pontos, na 13ª posição. As Spartanas, com três pontos, ocupam o 17º e penúltimo lugar, abrindo a zona de rebaixamento à Série A2 (segunda divisão).

O Grêmio superou o Mixto por 3 a 0 no Passo d’Areia, em Porto Alegre. A zagueira Mónica Ramos, a atacante Giovaninha e a meia Camila Pini fizeram os gols das Mosqueteiras, que chegaram aos 16 pontos, assumindo provisoriamente o oitavo lugar, fechando a zona de classificação às quartas de final. As Tigresas permanecem em 15º, com sete pontos.

EUA facilitam entrada de turistas para a Copa do Mundo 2026 e retiram caução de até R$ 75 mil

Jornalismo esportivo brasileiro relembra legado de Fernando Vannucci

A 11ª rodada teve início na sexta-feira (15), com a vitória do Flamengo no clássico com o Fluminense, por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Aniversariante do dia, a atacante Cristiane, agora com 40 anos de idade, decretou o triunfo do Rubro-Negro, que subiu para sexto, com 19 pontos. O Tricolor, com 15 pontos, está em décimo.