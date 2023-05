Na próxima semana

Vacinação itinerante visitará oito comunidades para imunizar crianças contra a Influenza

20/05/2023 | 17:00 | 42

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está intensificando a campanha de vacinação contra a Influenza para o público infantil e segue com as vans itinerantes aplicando o imunizante para as crianças que ainda não se vacinaram. De segunda-feira (22) até quinta-feira (25), a ação visitará oito comunidades da Capital.

O objetivo da ação é elevar os índices de imunização deste público e evitar o aumento dos casos de síndromes gripais no município. Todos os dias, cada van itinerante com uma equipe de saúde da família visita um local diferente, aplicando a vacina nos turnos da manhã e da tarde, nos horários das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.

Na segunda-feira (22), serão visitados o Residencial Vieira Diniz e a Comunidade São Rafael. Na terça-feira (23), a ação passa pela comunidade do Timbó e Residencial Novo São José. Na quarta-feira (24), será atendida a população do Residencial Anayde Beiriz e Jardim Veneza. Já na quinta-feira (25), será a vez dos Residenciais Manacá e Vista Alegre II.

Outras ações – Além da vacinação itinerante, a Prefeitura vai aplicar o imunizante, também, nas escolas do município e centros municipais de educação infantil (CMEI). O objetivo é elevar os índices de vacinação deste público e evitar o aumento de casos de síndromes gripais. Na rede hospitalar, foram abertos 18 novos leitos pediátricos, sendo 14 de enfermaria e quatro destinados a casos de UTI.

Programação da vacinação itinerante:

Horário: 9h às 11h30 e 13h às 16h

Segunda-feira (22):

Residencial Vieira Diniz

Comunidade São Rafael

Terça-feira (23):

Timbó

Novo São José

Quarta-feira (24):

Residencial Anayde Beiriz

Jardim Veneza

Quinta-feira (25):

Residencial Manacá

Residencial Vista Alegre II