Setur divulga João Pessoa em quatro eventos em abril e deve atingir cerca de 34 mil profissionais do setor

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) participará de quatro grandes eventos de turismo somente neste mês de abril. A previsão é de que cerca de 34 mil pessoas devam conhecer os principais pontos turísticos e o potencial da Capital paraibana. O primeiro evento começou nesta quinta-feira (11) e segue até sexta-feira (12), em Campinas (SP).

A 46ª Abav Travel-SP, principal feira de turismo do Estado de São Paulo, está sendo realizada no Royal Palm Hall. A estimativa é de que mais de 5 mil pessoas devam passar pelos corredores da feira, visitando mais de 110 estandes de 209 marcas expositoras. A Setur-JP compartilha o estande da Paraíba com o Governo do Estado, representado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Nos dias 15 e 17 de abril, a Setur-JP estará presente no WTM Latin America, um dos maiores eventos das Américas e que reúne os principais destinos e fornecedores do turismo nacional e internacional. A estimativa é de que 27 mil participem da feira nos dois dias. De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo, o WTM é considerado um termômetro para criar tendências de destinos e João Pessoa tem sido um dos produtos mais procurados nos buscadores de viagens desde o ano passado.

Após o WTM Latin America, a equipe do turismo de João Pessoa desembarca em Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, onde participa com estande próprio da Rodada de Negócios da Foco Operadora. De 18 a 20 de abril, os roteiros pela Capital paraibana estarão em evidência para cerca de 500 agentes de viagens, a maioria do Nordeste. Daniel Rodrigues destaca o evento como estratégico no processo de potencializar o destino regional que tem sido bastante forte após o período mais severo da pandemia da Covid-19.

Fechando o mês, a Setur estará presente no Minas Travel Market – MTM, que será realizado no Minascentro, em Belo Horizonte (MG), uma região fundamental para a ação promocional de João Pessoa que vem ampliando o número de turistas oriundos de cidades mineiras, como Uberlândia – que conta com voos da Azul Linhas Aéreas – e Juiz de Fora, por exemplo. A feira deve atrair cerca de 1,5 mil agentes de viagens da região e de estados próximos como São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.

Assim como na Rodada de Negócios da Foco Operadora, a Setur estará participando do MTM com estande próprio. O secretário de Turismo enfatiza que o investimento em áreas próprias nas principais feiras trata-se de uma estratégia para fortalecer e potencializar o destino João Pessoa, sem deixar de agregar as ações promovidas pelo Governo do Estado. “Com estande próprio, ampliamos a divulgação do destino Paraíba, porque criamos mais espaços para o contato direto com os profissionais do turismo do Brasil e exterior”, pontuou.