UPA Bancários institui novo fluxo de atendimento para pacientes com dor torácica

10/05/2024 |

16:00 |

26

Para melhorar a assistência prestada à população da Capital, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lindbergh Farias, localizada no bairro dos Bancários, instituiu um novo fluxo de atendimento para dor torácica. A medida visa prestar uma assistência mais rápida e segura aos pacientes com alto risco cardiovascular.

Com o novo protocolo o paciente realiza o exame de eletrocardiograma em até 10 minutos, a partir do momento em que chega à Unidade. Essa redução no tempo de realização do ECG pode diagnosticar pacientes com infarto do miocárdio ou com arritmias graves em tempo menor.

“Antes o paciente fazia o exame após passar pelo médico, com o novo fluxo o paciente ao chegar a nossa Unidade, caso apresente dor torácica, ainda na classificação de risco já é encaminhado para a realização do eletrocardiograma e, ao chegar para o atendimento médico, ele já está com o exame em mãos. Mas caso durante o exame seja identificado alguma alteração grave, o paciente já vai diretamente para a ala vermelha. Isso dá mais celeridade e segurança ao atendimento prestado”, explica a diretora geral da UPA Bancários, Raquel Moraes.

Para melhor funcionamento do fluxo, foi reestruturada a sala do exame que agora conta com um aparelho de eletrocardiograma, maca, poltrona e computador para registro adequado do exame e melhor assistência ao paciente. Também foram realizadas medidas de educação continuada e treinamento frequente com toda a equipe da unidade.