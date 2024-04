Varejo da Paraíba teve maior crescimento do país em fevereiro

O varejo paraibano cresceu 19% em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (11).

Segundo os dados, todos os 27 estados tiveram algum crescimento no setor do comércio varejista e a Paraíba liderou o ranking com o maior percentual entre todas as unidades da federação, com 19,6% de crescimento, seguido por Amapá (16,6%) e Mato Grosso (17,1%). No geral, o país teve 8,2% de alta no setor.

Seis atividades do varejo se destacaram no período de crescimento, como a venda de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria, livros, jornais, revistas e outros produtos.

A pesquisa também revelou dados de outros indicadores econômicos, em relação ao crescimento de janeiro para fevereiro, o setor do varejo na Paraíba cresceu 5,7%, também a maior taxa de crescimento entre todos os estados brasileiros no recorte. O Brasil teve 1% de crescimento no mesmo período e 20 dos 27 estados também apresentaram números positivos.

Ainda foram divulgados dados sobre a categoria comércio varejista ampliado, que diz respeito ao setor onde são comercializados veículos, motos, peças e materiais de construção. Neste indicador, a Paraíba cresceu 5,2% de janeiro para fevereiro e no que se refere a alta em um período de 30 dias, 17,7%.