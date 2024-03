A história está consumada! Hulk marca 100° gol com a camisa do Atlético-MG e chega a mais uma marca desde que retornou ao futebol brasileiro. Nesse sábado, o camisa 7 fechou a vitória do Galo sobre o América-MG na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Hulk marca 100° gol pelo Atlético-MG

A vitória do Atlético-MG sobre o América-MG na noite desse sábado, na Arena MRV, poderia ter sido apenas mais um resultado importante para os comandados de Luiz Felipe Scolari.

O primeiro gol, anotado por Paulinho, abriu o caminho, mas quem fechou a conta foi o camisa 7. Hulk marca 100° gol num momento em que o Atlético-MG precisa dele, que é a principal liderança da equipe.

Com a vitória, o Atlético-MG abriu uma larga vantagem diante do América-MG. O time pode até perder por um gol de diferença que sela a classificação para a final do Campeonato Mineiro.

VAMOS POR MAIS E MAIS VESTINDO O PRETO E BRANCO, ÍDOLO! ⚫⚪ #Hulk100Gols pic.twitter.com/OU01efGPE8 — Atlético (@Atletico) March 9, 2024

Desde que voltou ao Brasil, Hulk vai acumulando marcas, como o centésimo gol. Coletivamente, o atacante já venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, além de três estaduais. É, sem dúvida, o ídolo máximo da atual geração atleticana.

