Governador Lucas Ribeiro destaca avanços da economia durante homenagem aos 100 maiores contribuintes de ICMS da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro, prestigiou, na noite dessa sexta-feira (15), em João Pessoa, a solenidade em homenagem aos 100 maiores contribuintes de ICMS da Paraíba, evento promovido pela Revista Painel Empresarial e que, neste ano de 2026, chega à 47ª edição. Na ocasião, o chefe do Executivo destacou as ações adotadas pelo Governo para oferecer à iniciativa privada um ambiente seguro e competitivo para investimentos, beneficiando a população com geração de emprego e renda.

“Essa homenagem, da Revista Painel e que já tem quase 50 anos, é um reconhecimento às pessoas que empregam e que geram renda em nosso Estado. São empresas que encontram na Paraíba condições favoráveis para investimentos. No mais recente levantamento do Centro de Liderança Pública, por exemplo, a Paraíba foi o terceiro Estado que mais evoluiu em sua economia, entre outros tantos indicadores que confirmam esse nosso melhor momento de crescimento”, disse Lucas Ribeiro. “O nosso Governo seguirá nesse ritmo, que é justamente o de crescimento, e de portas abertas para quem quer investir na Paraíba, porque emprego representa dignidade e qualidade de vida para o nosso povo”, completou.

A Paraíba vem experimentando um período de crescimento sustentável, com taxas acima da média regional e nacional, desempenho que deve se repetir em 2026, de acordo com projeções feitas pelo Banco do Brasil. Investimentos em áreas estratégicas, como a Educação, são apontados como fatores responsáveis pelo crescimento sustentável da economia paraibana.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marialvo Laureano, também destacou a parceria entre o Governo da Paraíba e a iniciativa privada na qualidade de vida da população. “A nossa Paraíba é destaque em nível nacional por conta do ambiente que existe hoje no nosso Estado para investimentos e da responsabilidade da classe empresarial, que paga seus tributos em dia, porque encontra as condições necessárias que o nosso Governo oferece, que tem equilíbrio fiscal, feito o dever de casa”, acrescentou.

“É uma honra participar desse momento, porque quando nós falamos nos maiores contribuintes de ICMS, estamos falando de desenvolvimento para o nosso Estado — com crescimento do setor do comércio, entre tantos índices que mostram o quanto a economia da Paraíba tem se fortalecido. Temos oferecido todas as condições necessárias para investimentos da iniciativa privada, seja para as empresas genuinamente paraibanas, como é o caso dessa homenagem da Revista Painel, seja para empresas que vêm de fora porque acreditam no nosso Estado. Um exemplo disso é o Polo Turístico Cabo Branco, que está recebendo mais de R$ 3,3 bilhões em investimentos do setor privado”, observou o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari.

Já o diretor-presidente da Revista Painel Empresarial, Emanuel Montenegro, evidenciou a importância da homenagem como forma de reconhecer a iniciativa da classe empresarial da Paraíba no crescimento do Estado. “Cada edição dessa homenagem se reveste de um sentimento único, porque por trás dessas maiores empresas contribuintes de ICMS existem pessoas que amam e acreditam no nosso Estado”, disse, oportunidade em que também destacou as iniciativas do Governo da Paraíba na consolidação de um ambiente de negócios favorável.

O evento – Prestigiado por autoridades, empresários e personalidades de todo o Estado, o prêmio dos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba” acontece há 47 anos e foi idealizado pelo auditor fiscal e jornalista Mozart Coelho Montenegro (in memoriam), para reconhecer e estimular o mais elevado trabalho de empresários empreendedores que contribuem para o crescimento de todos os segmentos econômicos da Paraíba.