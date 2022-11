ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x Palmeiras AO VIVO AGORA LADIES CUP, HOJE (11/11) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Atlético de Madrid x Palmeiras pelo LADIES CUP acontece hoje, HOJE (11/11) às 18 hs,. O mandante do jogo, o SEM MANDO, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em DUAS fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

18:00 Atlético de Madrid x Palmeiras Rodada 2 21:00 Santos x Internacional Rodada 2

ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x Palmeiras AO VIVO PELA LADIES CUP HOJE COM IMAGENS

A detentora dos direitos da competição é a Globo que transmite via Sportv!

LADIES CUP

A Brasil Ladies Cup foi um torneio amistoso de futebol feminino, organizado pela Federação Internacional de Football Soccer Society em parceria com a Federação Paulista de Futebol

A Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino que começa nesta terça-feira, terá o patrocínio de uma multinacional. Será a EMS, indústria do ramo farmacêutico.

– Temos o grande desafio de encontrar atletas, modalidades e causas esportivas que tenham conexão genuína com a marca e que ajudem a reforçar os valores da EMS – afirma Josemara Tsuruoka, gerente de marketing institucional da companhia. E completou:

– É por isso que seguimos investindo nos esportes femininos como mais uma forma de evidenciar todo o potencial das mulheres nas mais diversas áreas de atuação e chamar a atenção para a questão da equidade de gênero – finalizou.

A Ladies Cup está na segunda edição, e terá oito times divididos em dois grupos: São Paulo, atual campeão, Ferroviária, Flamengo e Universidad de Chile estão no Grupo A. Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético de Madrid (ESP) estão no Grupo B. O torneio será disputado nas cidades de Araraquara e Jaú, em São Paulo.

