Prefeitura tem stands de várias secretarias na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

11/11/2022 | 20:00 | 84

Sediando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), desde a última quarta-feira (9), a cidade de João Pessoa tem recebido muitos visitantes, todos os dias, no Espaço Cultural José Lins do Rego. A Prefeitura, que faz parte da organização do evento, que está em sua 19ª edição, conta com o trabalho integrado de várias secretarias, que vêm mostrando suas inovações em stands montados no espaço.

Uma das pastas envolvidas, a Educação e Cultura (Sedec), tem um dos stands mais visitados. No espaço, a pasta tem mostrado todas as suas intervenções tecnológicas feitas desde o início da atual gestão. Foram milhares de Chromebooks entregues às escolas e aos professores, além de tablets distribuídos entre os alunos.

O incentivo tecnológico já vem surtindo efeito. Na edição deste ano da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), alunos da Rede Municipal de Ensino conquistaram resultados expressivos. Estes alunos, inclusive, estão expondo seus trabalhos na SNCT na Mostra de Robótica.

Ainda no stand da Educação, uma das atrações é o óculos de realidade virtual, que transporta o usuário para uma realidade alternativa. Um das pessoas que testou o objeto foi o estudante Matheus de Sousa Lins, que utilizou o equipamento pela primeira vez e adorou.

“É muito incrível. É impressionante como a gente é transportado para outra realidade e tudo parece tão real. Estava me sentindo o Homem Aranha neste jogo”, avaliou.

Outro stand cheio de atrações é o da Secretaria de Meio Ambiente (Semam). No local, os visitantes podem acompanhar mesas redondas, palestras, além de um espaço dedicado ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), que conta com jogos eletrônicos, educação ambiental e exposição de espécies de plantas.

“Montamos uma grande programação para receber a população e muitas pessoas estão passando pelo nosso stand. Hoje, nós também tivemos uma interação com animais da Bica, onde trouxemos uma cobra Piton e todos adoraram a interação”, destacou a coordenadora de Eventos da Semam, Suellen Finizola.

A Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec), que está organizando o evento, também tem seu espaço, que conta com coleta de resíduos eletrônicos, concurso de arte com peças produzidas com resíduos eletrônicos e muitas outras atrações.

As Secretarias de Planejamento (Seplan), Turismo (Setur) e a Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI) também estão com espaços no evento.

Encerramento – A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será encerrada neste sábado (12), com uma programação variada, das 14h às 18h. Para acompanhar tudo o que vai acontecer, basta acessar o link.