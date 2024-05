FestincineJP vai exibir 42 filmes e terá estreias nacional e internacional

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) vai exibir gratuitamente 42 filmes, entre produções de curta e longa metragem, e contará com uma estreia nacional. A programação oficial foi divulgada nesta terça-feira (14), com destaque para títulos produzidos na Paraíba e filmes internacionais. O evento começa no próximo dia 26 de maio e vai até 1º de junho, com realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

“O Festival Internacional de Cinema de João Pessoa faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do nosso cinema, que envolve a João Pessoa Film Commission, a Agência Audiovisual de Cinema, cujo projeto de lei o prefeito Cícero Lucena enviou para a Câmara Municipal, criando a agência. O Festival é contextualizado neste ambiente progressivo de fortalecimento do nosso audiovisual”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Nesta segunda edição, o Festival recebeu 665 inscrições para as mostras competitivas e 36 títulos foram selecionados, tanto da Paraíba como também do Chile, Argentina, Colômbia e França. A abertura do Festival será às 19h, no Centerplex (Mag Shopping), com a exibição do filme Mais Pesado é o Céu, protagonizado pelo ator Matheus Nachtergaele, um dos homenageados desta edição, junto com o diretor paraibano Bertrand Lira e o coletivo audiovisual ¡Las Luzineides!.

Cada homenageado terá uma mostra comemorativa. Serão exibidos os filmes ‘O vendedor de sonhos’ e ‘O tempo e o vento’, do diretor Jayme Monjardim, parceiro desde a primeira edição do Festival; ‘Trago seu amor de volta mesmo que ele não queira’, do diretor paraibano Bertrand Lira, e mais oito curtas-metragens produzidos pelo coletivo ¡Las Luzineides!.

Estreia no Brasil – As sessões do FestincineJP são gratuitas, em duas salas no Centerplex (Mag Shopping). Os ingressos podem ser retirados com uma antecedência mínima de 30 minutos.

Entre os destaques da programação, o FestincineJP vai trazer ‘O Último Pub’, do diretor britânico Ken Loach, filme inédito no Brasil e com estreia prevista no circuito comercial apenas em agosto. A programação completa está disponível no endereço eletrônico www.festincinejp.com.br.

Negócios– As ações de fortalecimento do mercado audiovisual serão realizadas na Usina Energisa e incluem atividades de formação, painéis e seminários com destaque para a participação de Paulo Alcoforado (Ancine), Luísa Lucciola (Projeto Paradiso), Maria Marta (Cinema do Brasil), o cineasta André Morais e produtora executiva francesa Clémentine Mourão-Ferreira. Já estão confirmados no evento representantes de 19 players nacionais, entre eles Globoplay, NBC Universal, Moonshot Pictures, DownTown, Paris Entretenimento e Canal Brasil, que também fará a cobertura do festival.

O FestincineJP ainda vai promover rodadas de negócios e o Laboratório de Produção Executiva. Nesta edição, o Festival recebeu 104 inscrições para as rodadas de negócios e 28 para o Laboratório de Produção Executiva, sendo que seis projetos foram selecionados pela equipe de curadoria.

Shows – No dia 26, quando acontece a abertura do evento, haverá um show comemorativo do FestincineJP, às 16h, com Felipe Cordeiro e Ferve, que se apresentam no Largo São Frei Pedro Gonçalves, no Varadouro. O show de encerramento do festival será no dia 1º de junho, às 22h, com Formiga Dub, na sala Vladimir Carvalho, na Usina Energisa.