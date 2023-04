Campanha

João Pessoa inicia vacinação contra Influenza em idosos de instituições de longa permanência

13/04/2023 | 19:00 | 149

A campanha de vacinação contra Influenza segue na Capital paraibana para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário elencado pelo Ministério da Saúde (MS). Nesta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou a imunização em trabalhadores de saúde e idosos que residem em Instituições de Longa Permanência.

A programação teve início no Lar da Providência, Vila Vicentina, Lar Nossa Senhora da Penha, Casa de Repouso Melodias e Casa de Repouso Villa Toscana e seguirá na próxima semana em outras seis instituições. Ao todo serão atendidos cerca de 350 idosos.

A vacinação de idosos contra a gripe tem o objetivo de reduzir a circulação do vírus e evitar o agravamento de doenças respiratórias como pneumonia, sinusite, asma e até problemas cardíacos, principalmente em pessoas com doenças crônicas. O imunizante usado é trivalente e apresenta três tipos de cepas: A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2) e B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Grupos prioritários – A campanha contra Influenza teve início em João Pessoa no dia 10 de abril, destinada, inicialmente, a grupos prioritários formados por: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da saúde; gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com idade superior a 60 anos de idade; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Instituições de Longa Permanência – Casa de Repouso Melodias, Morada Aconchego, Center Vida, Residencial Nova Aliança, Casa de Passagem do Idoso, Casa Divina Misericóridia, Nosso Lar, Vila Vicentina, Lar da Providência, Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes, Centro Residencial do Idoso e Lar Nossa Senhora da Penha.

Vacinação domiciliar – Para vacinação de pessoas acamadas, o procedimento é realizado no domicílio, mas é necessário agendar pelo número (83) 9.8645-7727. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.