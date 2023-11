Sabadinho Bom deste final de semana será comandado pelo grupo Samba Eterna Raiz

O Sabadinho Bom deste final de semana apresenta o grupo Samba Eterna Raiz que vai apresentar um repertório com muito samba para animar o público. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro da cidade, a partir do meio-dia.

“Nós temos sempre afirmado que a beleza do nosso Sabadinho Bom é que ele consegue integrar grupos de artistas locais que ativam e nutrem o seu público com a boa Música Popular Brasileira a partir do chorinho e do samba. Também conseguimos desenvolver uma microeconomia local ao permitir que comerciantes, bares e restaurantes do ambiente do Centro Histórico possam desenvolver e ampliar suas potencialidades econômicas”, ressalta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele diz que isso é muito importante para a Prefeitura e para a Funjope, mostrar que a cultura também pode gerar emprego e renda, ao mesmo tempo em que garante a diversão, o entretenimento e a fruição artística e musical.

Essa é uma iniciativa ótima, pois através dela as bandas e músicos locais podem mostrar seu talento e, ao mesmo tempo, trazer alegria para população”, comenta a produtora do grupo Denilze Souza. Ela afirma que o grupo tem como prioridade preservar a cultura do samba, mas sabe que a população é eclética e, por isso, vai tocar de tudo um pouco. “Nosso único intuito é trazer música boa para nosso público”, promete.

No repertório figuram nomes como Benito de Paula, com ‘Retalhos de Cetim’; Martinho da Vila, com ‘Mulheres’; Jorge Aragão com ‘Já é’ e ‘Papel de Pão’; Demônios da Garoa, com Trem das Onze), entre outros sucessos.

O som deste Sabadinho Bom vai ficar por conta de Luciano no cavaco e voz; Breno comanda o pandeiro; Júlio no surdo e chimbal; Jack no violão e voz; Moran no reco-reco e Leandro no tantã e voz. “A expectativa para este sábado é a melhor possível. Estamos preparando um show incrível para todos que lá estarão. Juntos, vamos montar uma grande roda de samba nesse projeto tão incrível”, completa Denilze.