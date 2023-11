Confira onde estão as 125 obras da Educação paradas na Paraíba que podem ser retomadas pelo governo Lula

O presidente Lula (PT) sancionou, na última quarta-feira (1°), a lei que cria o pacto nacional pela retomada de obras inacabadas nas áreas de educação e saúde.

Segundo o governo, a nova lei prevê a retomada de 5.662 obras na educação e de outras 5.489 na saúde, em todo o país. Os empreendimentos deverão ser concluídos em até 48 meses.

O Conversa Política teve acesso exclusivo à lista de 125 obras que estão paradas, inacabadas ou abandonadas, que devem ser retomadas, se os prefeitos tomarem a iniciativa de apresentar o projeto de conclusão.

De acordo com Ministério da Educação, são 44 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas; 20 escolas de ensino fundamental, além de 61 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras, em 86 municípios da Paraíba. (abaixo segue lista de municípios beneficiados).

As obras que não estão no banco de dados do Ministério também podem ser incluídas, caso as prefeituras apresentem a demanda.

Algumas obras começaram em 2007, como um creche em Catingueira. Nesse caso, foi feito um investimento de R$ 700 mil, o valor total previsto, mas o equipamento não foi entregue.

Uma parte significativa da lista tem obras conveniadas entre 2013 e 2014, mas nunca chegaram a beneficiar um cidadão. A situação de algumas delas foi revelada da série de Obras Inacabadas exibida pelas TVs Cabo Branco e Paraíba e veiculada no Conversa Política.

CONFIRA A LISTA COMPLETA AQUI

Vale lembrar que nesta lista não estão as 40 obras inacabadas nas universidades de instituto federais.

Conceitos

Obras inacabadas: obra ou serviço de engenharia cujo instrumento tenha vencido e a obra ou o serviço de engenharia não tenha sido concluído.

Obras paralisadas: obra ou serviço de engenharia cujo instrumento esteja vigente, tenha havido emissão de ordem de serviço e o ente beneficiário tenha registrado a não evolução da execução dos serviços.

Inacabada PC Técnica Concluída: situação em que se encontram as obras inacabadas cuja análise técnica de engenharia já foi concluída pelo FNDE.

Municípios

Serão 86 municípios beneficiados:

1. Alagoa Grande

2. Alagoa Nova

3. Alcantil

4. Algodão de Jandaíra

5. Alhandra

6. Amparo

7. Arara

8. Araçagi

9. Areia de Baraúnas

10. Areia

11. Aroeiras

12. Barra de Santa Rosa

13. Bayeux

14. Baía da Traição

15. Bonito de Santa Fé

16. Cacimba de Dentro

17. Caldas Brandão

18. Caraúbas

19. Casserengue

20. Catingueira

21. Caturité

22. Conceição

23. Condado

24. Conde

25. Congo

26. Cruz do Espírito Santo

27. Cubati

28. Diamante

29. Duas Estradas

30. Fagundes

31. Frei Martinho

32. Gado Bravo

33. Gurinhém

34. Ibiara

35. Imaculada

36. Ingá

37. Itaporanga

38. Jacaraú

39. Joca Claudino

40. João Pessoa

41. Juarez Távora

42. Lagoa

43. Mamanguape

44. Manaíra

45. Mari

46. Massaranduba

47. Mataraca

48. Maturéia

49. Monte Horebe

50. Monteiro

51. Passagem

52. Patos

53. Pedras de Fogo

54. Pedro Régis

55. Piancó

56. Pilar

57. Pitimbu

58. Pocinhos

59. Prata

60. Puxinanã

61. Queimadas

62. Quixabá

63. Riachão do Bacamarte

64. Rio Tinto

65. Salgado de São Félix

66. Santa Cecília

67. Santa Rita

68. Santana dos Garrotes

69. Sapé

70. Sobrado

71. Solânea

72. Sossêgo

73. São Bento

74. São José da Lagoa Tapada

75. São José de Caiana

76. São José dos Ramos

77. São João do Tigre

78. São Mamede

79. São Miguel de Taipu

80. São Sebastião de Lagoa de Roça

81. São Sebastião do Umbuzeiro

82. Tacima

83. Tavares

84. Teixeira

85. Uiraúna

86. Umbuzeiro

