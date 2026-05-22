Semob-JP inscreve para curso gratuito de Pilotagem Segura voltado a motociclistas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) está com as inscrições abertas para mais uma edição do Curso de Pilotagem Segura, voltado para motociclistas. A capacitação será realizada no próximo sábado (23), na sede da autarquia, localizada às margens da BR-230, no bairro do Cristo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: portal.semobjp.pb.gov.br.

O treinamento tem como objetivo orientar os participantes sobre técnicas de direção defensiva, prevenção de sinistros e comportamento seguro no trânsito. As atividades acontecerão das 9h às 12h, com aulas teóricas, e das 14h às 17h, com atividades práticas. Estão sendo ofertadas 20 vagas gratuitas. Para participar, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A e ao final do curso, os participantes receberão certificados.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou a importância da capacitação para fortalecer a conscientização no trânsito. “O motociclista é um dos públicos mais vulneráveis no trânsito e investir em capacitação é fundamental para salvar vidas. Nosso objetivo é levar conhecimento e estimular atitudes mais seguras no dia a dia”, ressaltou.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, Gilmara Branquinho, reforçou que o curso alia teoria e prática para aprimorar a condução dos participantes. “Durante o treinamento, os motociclistas recebem orientações importantes sobre direção defensiva, postura adequada e técnicas que ajudam a evitar sinistros, garantindo mais segurança no trânsito”, explicou.

Movimento Maio Amarelo – É uma iniciativa nacional de conscientização voltada à redução de sinistros de trânsito, e a Semob-JP participa da campanha com uma série de ações educativas direcionadas a diversos públicos ao longo do mês.

Programação – Maio Amarelo 2026

18/05 – (Segunda-feira)

10h – Palestra na Rede Bom Comércio.

19/05 – (Terça-feira)

8h – Stande e visitação aos leitos no Trauminha;

15h – Palestra na Rede Bom Comércio (Aeroclube).

20/05 – (Quarta-feira)

8h30 – Palestra na B&A Distribuidora;

15h –Comando educativo (Altiplano).

21/05 – (Quinta-feira)

16h – Palestra na Gama Caminhões.

22/05 – (Sexta-feira)

14h – Palestra na Novetech.

23/05 – (Sábado)

9h – Curso de Pilotagem Segura.

26/05 –(Terça-feira)

Escola Coruja (Manaíra).

27/05 – (Quarta-feira)

8h30 – Palestra na Fiscal Tecnologia.

28/05 –(Quinta-feira)

Encerramento Maio Amarelo – Doação de Sangue

9h – Hemocentro da Paraíba