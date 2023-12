Ao autorizar licitação de ponte, João Azevêdo tira do papel promessa repetida por outros ex-governadores

O governador João Azevêdo (PSB) apresenta hoje o projeto da ponte sobre o Rio Paraíba, que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena. A solenidade vai acontecer no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego, às 10h. Na ocasião, também será autorizada a licitação da denominada Ponte do Futuro.

Com investimento de R$ 500 milhões, a ponte é considerada uma obra importante, que beneficiará o complexo rodoviário e a logística do Porto de Cabedelo.

Depois de concluída, a obra deverá ser uma importante intervenção na mobilidade urbana e desenvolvimento econômico, pois eliminará gargalos logísticos e fomentará o trade turístico no Litoral Norte da Paraíba.

Embora seja o ‘ponta-pé’ inicial da obra, a autorização da licitação já é um marco histórico conseguido por João Azevêdo. Ao longo das últimas décadas a construção da ponte foi motivo de promessas reiteradas por outros ex-governadores.

A ‘lenda’ esteve em guias eleitorais de praticamente todos os candidatos ao Governo no decorrer dos últimos anos, com maquetes e frases de efeito.

Ela começou a ser prometida ainda na primeira gestão do ex-governador Cássio Cunha Lima, mas o projeto nunca saiu do papel.

Agora a esperança da população dessas cidades será ampliada com a licitação do projeto. Um feito importante para o governador, que não teve bom desempenho na região metropolitana em seu projeto de reeleição.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais.

João Azevêdo hoje fará história. A partir de agora é cobrar para que a obra seja executada e entregue, mais à frente, aos paraibanos.