QUE HORAS COMEÇA DOMINGO MAIOR: Kingsman: Serviço Secreto, SINOPSE

COnfira a programação da Globo neste Domingo, 10/12/2023 e que horas começam os filmes de hoje.

Domingo, 10/12/2023

04:20 Corujão II – Por Aqui E Por Ali

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Tomb Raider: A Origem

14:20 Pipoca da Ivete

15:40 Campeões De Bilheteria – Batman Vs Superman – A Origem Da Justiça

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Vai Que Cola

00:25 Domingo Maior – Kingsman: Serviço Secreto

02:15 Cinemaço – Maze Runner – Correr Ou Morrer

Sessao Telecine (Campeões de Bilheteria) , Cinemaço, Domingo Maior

A Sessão Telecine de Cinema oferece aos espectadores uma seleção envolvente de filmes, proporcionando emoção e entretenimento. Nesta análise, destacamos três filmes de diferentes anos e diretores que prometem prender a atenção do público.

1. “Batman Vs Superman – A Origem da Justiça” (2016)

Dirigido por Zack Snyder, este épico de ação norte-americano desafia a percepção do Superman como um salvador divino. Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, questiona a segurança do mundo diante do poder incontrolável do Superman, interpretado por Henry Cavill. O filme mergulha nas complexidades morais dos super-heróis, proporcionando uma experiência cinematográfica intensa.

2. “Kingsman: Serviço Secreto” (2014)

Sob a direção de Matthew Vaughn, este filme de ação americano apresenta Eggsy, interpretado por Taron Egerton, um jovem rebelde que encontra uma nova direção na vida ao ingressar na agência de espionagem Kingsman. Com um elenco estelar que inclui Colin Firth e Samuel L. Jackson, o filme equilibra comédia e ação de maneira cativante, oferecendo uma visão única do mundo da espionagem.

3. “Maze Runner – Correr Ou Morrer” (2014)

Sob a direção de Wes Ball, este filme pós-apocalíptico transporta os espectadores para um mundo misterioso e perigoso. Dylan O’Brien interpreta Thomas, um jovem cuja memória foi apagada e que se encontra em uma comunidade isolada. Em uma trama repleta de ação, Thomas une forças com outros jovens para desvendar os segredos do labirinto que os aprisiona.

Em resumo, a Sessão Telecine de Cinema oferece uma experiência diversificada, desde a batalha épica entre super-heróis até o intrigante universo da espionagem e a sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. Prepare-se para uma jornada emocionante e inesquecível através destes filmes que cativam, surpreendem e mantêm a adrenalina em alta.