Reginaldo Sousa não poupa críticas após atuação do Auto Esporte-PB diante do CSP pelo Paraibano

O técnico Reginaldo Sousa não poupou críticas ao elenco do Auto Esporte-PB após a derrota sofrida de virada para o CSP, na tarde desse sábado, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela quarta rodada do Campeonato Paraibano Betino de 2023. Para o treinador do Macaco Autino, a equipe automobilista pecou em diversos aspectos. Segundo ele, faltou empenho, concentração e atenção dentro de campo.

Faltou atitude. O Auto Esporte-PB fez dois grandes jogos, mas hoje não disse para que veio. Na minha concepção foi a nossa pior partida. Pecamos diversas vezes. Pecamos na finalização e na marcação. Perdemos o gol, e o CSP foi mais determinado”, comentou.

De acordo com o líder do comando técnico do Auto Esporte-PB, para além da falta de atenção e disciplina do Alvirrubro dentro de campo nesse sábado, outro quesito também colaborou para a derrota da equipe do bairro de Mangabeira no Almeidão: a perspicácia do Tigre. Segundo Reginaldo Sousa, o CSP soube aproveitar os momentos de falha do Autinho e colocou a bola na rede quando preciso.

Foi em nossas falhas e ganhou o jogo”, concluiu.

Agora lanterna da competição com apenas um pontinho em três partidas, o Auto Esporte-PB volta a campo na próxima terça-feira, quando visitará o Nacional de Patos no Estádio José Cavalcanti, em Patos, às 20h15, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano.

Auto Esporte-PB

CSP

paraibano

reginaldo sousa

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

