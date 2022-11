Em Madrid

Cícero Lucena se reúne com representantes de agência espanhola para executar projetos de mobilidade urbana

14/11/2022 | 09:30 | 48

O prefeito Cícero Lucena se reuniu, na manhã desta segunda-feira (14), com representantes da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid) para garantir recursos para projetos na área de mobilidade urbana e também para conclusão da revitalização do Rio Jaguaribe. O encontro aconteceu na cidade de Madri, Espanha. Dentre os projetos, estão a reestruturação do sistema de transporte público e melhoria da mobilidade e acessibilidade da área central de João Pessoa.

“Reunião muito boa com a Agência de Desenvolvimento, onde já entramos na fase da definição do repasse para o projeto executivo tanto dos corredores de mobilidade urbana, que iremos realizar em parceria com o Governo do Estado, como também da continuação das obras do Rio Jaguaribe. Os dois projetos foram escolhidos e aprovados pela Comunidade Europeia e vão repassar cerca de R$ 3,5 milhões. Valeu a pena interromper o descanso para continuar cuidando da cidade de João Pessoa”, afirmou Cícero Lucena.

Os projetos que serão executados contemplam quatro grandes corredores: Cruz das Armas, Pedro II, Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro. Os dois primeiros serão realizados através de convênio com o Governo do Estado e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). As avenidas Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro são os projetos que serão desenvolvidos pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com a Aecid. Os quatro corredores vão contar com terminais de integração.

Os projetos de mobilidade urbana para a área central de João Pessoa incluem a melhoria e acessibilidade da região; circulação de anéis centrais para circulação de ônibus elétricos; circulação de anel perimetral para circulação de veículos de carga; criação de sistema cicloviário; e adequação de 20 vias com o conceito de ruas completas (vias com prioridades para pedestre e compartilhadas entre bicicletas e veículos com velocidade controlada).

Rio Jaguaribe – O projeto de revitalização do Rio Jaguaribe está sendo executado pela Prefeitura de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contempla até a Avenida Tito Silva. Com esse novo recurso, o projeto fará a revitalização até a área do bairro São José, abrangendo todo o rio e sua região.

“Além do recurso, a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento garante todo apoio técnico e capacitação do corpo técnico da Prefeitura para execução dos trabalhos. Essa parceria com a Espanha garante também a troca de experiência com outras cidades da América Latina que estão executando projetos com a Aecid”, destacou o coordenador da Unidade Gestora do programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu.