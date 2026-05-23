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Hospital Regional de Guarabira realiza mais de 330 atendimentos no final de semana — Governo da Paraíba

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Um total de 338 atendimentos foi registrado entre as 19h da última sexta-feira (15) até as 7h desta segunda-feira (18) no Hospital Regional de Guarabira (HRG), unidade integrante da rede estadual e gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde). 

O setor com maior demanda foi o de Urgência e Emergência, responsável por 288 atendimentos, sendo 50,7% deles classificados como pouca ou nenhuma urgência. A especialidade com maior quantidade de atendimentos neste período foi a clínica médica, responsável por 74,6% da demanda da unidade. 

Já na Maternidade e no Centro Obstétrico do HRG, as equipes de plantão realizaram 50 atendimentos, incluindo 15 partos, sendo nove partos normais e seis cesarianas. Ainda durante o final de semana, a unidade hospitalar realizou cinco procedimentos cirúrgicos. Do total de atendimentos registrados ao todo (338) 50,35% corresponde ao público feminino e 49,65% ao público masculino;

Referência em saúde para a população do Brejo e do Agreste paraibano, o HRG segue oferecendo, diariamente, atendimentos de urgência e emergência, maternidade, centro obstétrico, cirurgias e serviços especializados, garantindo assistência hospitalar à população da região.

 

 

 

 

 

 

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