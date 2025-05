Com apoio do Governo do Estado, artesãos paraibanos expõem no museu A Casa do Objeto Brasileiro em São Paulo — Governo da Paraíba

O artesanato paraibano ganhou destaque em São Paulo no último sábado, 24 de maio, com a abertura da exposição “Qual o seu papel? Da fibra à forma, a arte que pulsa da Paraíba“, no Museu A Casa do Objeto Brasileiro. A mostra, que segue em cartaz até 3 de agosto, reúne obras de sete artesãos do estado: Adriano Oliveira, Babá Santana, Carlos Apollo, Dadá Venceslau, Ednaldo Farias, Géo Oliveira e Socorro Souza, homenageados da 39ª edição do Salão do Artesanato Paraibano (janeiro de 2025). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o museu paulista, o Governo da Paraíba – por meio da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Programa do Artesanato Paraibano (PAP) – e o Sebrae-PB. Em quase três décadas de história, esta é a primeira vez que o Museu A Casa do Objeto Brasileiro abriga uma mostra só de artesãos paraibanos.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades e representantes do setor cultural, incluindo a primeira-dama e presidente de honra do PAP, Ana Maria Lins, que destacou a importância da valorização dos artesãos. “Levar nossa cultura para outros estados é uma forma de mostrar ao Brasil a riqueza e a diversidade do que é feito na Paraíba. Cada peça conta uma história, e essa exposição é um convite para que o público conheça de perto nossa identidade”, afirmou.

Rosália Lucas, secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, reforçou o compromisso do governo em fortalecer o artesanato como vetor de desenvolvimento. “Essa exposição não só celebra nossa tradição, mas também abre portas para novos mercados. O artesanato é uma das expressões mais autênticas da nossa gente, e apoiamos iniciativas que ampliem sua visibilidade”, disse.

Além das peças em exposição, o evento ofereceu uma programação cultural variada, com apresentação musical de Jarbas Mariz, uma roda de conversa intitulada “Papo de Casa” e degustação de pratos típicos preparados pelo chef Carlos Ribeiro, que surpreendeu os convidados com entradinhas de cuscuz. Outro destaque foi a exibição de cerâmicas inspiradas na Pedra do Ingá, criadas pela artista Carol Lamaita, que resgatam elementos simbólicos da história e do território paraibano.

Marielza Rodrigues, gestora do PAP, enfatizou o caráter transformador do artesanato. “Cada obra aqui exposta é resultado de um processo que vai além da técnica – é sobre memória, resistência e reinvenção. Esses artistas transformam materiais simples em narrativas poderosas, e essa exposição é uma oportunidade para o público se conectar com essas histórias”, comentou.

A coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Ana Beatriz Ellery, parabenizou as iniciativas que vêm sendo adotadas pelo Governo da Paraíba para fortalecer o segmento no Estado. “Gostaria de parabenizar esse grande evento e o Estado da Paraíba pela parceria de sempre — e o Governo Federal e o Governo da Paraíba vêm consolidando cada vez mais essa parceria, resultando num belíssimo trabalho”, acrescentou.

A exposição convida os visitantes a explorar a diversidade de técnicas e materiais utilizados pelos artesãos, reforçando a ideia de que o trabalho manual é também um gesto de preservação cultural. Com peças que vão desde esculturas em madeira até bordados e cerâmicas, a mostra reafirma a força da cultura paraibana, que continua a pulsar nas mãos de quem a mantém viva.

SALÃO DO ARTESANATO BRASILEIRO

A Paraíba também se destacou no 19º Salão do Artesanato Brasileiro, realizado de 21 a 25 de maio no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. O evento, que reuniu cerca de 500 expositores de todo o país, teve uma participação especial do ministro Márcio França, titular do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que visitou o estande paraibano e elogiou a riqueza do artesanato local, chegando a ligar para o governador João Azevêdo para parabenizá-lo pelo apoio ao setor.

A presença da Paraíba no Salão reforçou o talento dos artesãos do estado, que transformam tradição e materiais locais em peças únicas, conquistando o público e consolidando o artesanato paraibano como uma das expressões culturais mais autênticas do Brasil. A participação no evento complementa a estratégia do Governo do Estado de divulgação da produção artesanal da Paraíba por todo Brasil.