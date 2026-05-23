Morre Geovani Silva, ídolo do Vasco e ex-meia da seleção, aos 62 anos

O futebol brasileiro amanheceu de luta nesta segunda-feira (18). O ex-jogador capixaba Geovani Silva, ídolo do Vasco e ex-meia da seleção brasileira, morreu em Vitória, aos 62 anos. De acordo com nota publicada pela família nas redes sociais, ele passou mal de madrugada, chegou a ser levado a um hospital em Vila Velha (ES), mas não resistiu. Apelidado de “Pequeno Príncipe” pela torcida cruzmaltina nos anos de 1980, o ex-meia de 1,68 de altura sobressaía em campo por visão de jogo aguçada e dribles perfeitos.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital maiș próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu. Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperado”, disse a família em publicação no Instagram.

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Geovani ingressou na base do Vasco nos anos 1980, após iniciar a formação pela Desportiva Ferroviária-ES. Com o Cruzmaltino, colecionou os títulos estaduais de 1982, 1987, 1988 e 1993, nas três passagens pelo clube. Jogou ao lado de outros craques cruzmaltino, como Roberto Dinamite e Romário. Dono da camisa 8, o armador marcou 50 gols em 408 jogos.

Com a seleção brasileira, Geovani Silva conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e foi campeão da Copa América. Antes de ser titular na seleção principal, Giovani já sobressaíra na base da Amarelinha com dois títulos em 1983 com a equipe Sub-20: faturou a Copa do Mundo e o Campeonato Sul-Americano daquele ano. O ex-aramador também defendeu clubes do México, Alemanha e Itália antes de se aposentar dos gramados em 2002.

Geovani Silva conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e foi campeão da Copa América com a seleção brasileira – Pedro Vale/CBF/Direitos Reservados

“Neste momento de muita dor e tristeza, a CBF se solidariza com familiares, amigos e a legião de admiradores que se encantaram com o talento de Geovani, carinhosamente chamado pelos vascaínos de “O Pequeno Príncipe””, lamentou a entidade em nota de pesar.

Ex-jogador e atual senador federal, Romário também recorreu às redes sociais para expressar o luto pela perda do amigo.

De acordo com a família de Geovani, nos últimos anos ele passava por tratamento para a Síndrome de POEMS (doença multissistêmica rara causada por distúrbio de células plasmáticas) que afetava alguns de seus órgãos. “Dentro do possível, vinha lutando bravamente e se mantendo bem”, relatou a família, em nota.

Em fevereiro do ano passado, o ex-meia foi homenageado pelo ex-jogador e atual presidente do Vasco Pedrinho no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

“Só não vou chorar, mas dá vontade. Pedrinho eu vi começando praticamente e fico feliz, né? Porque na vida, quando você é homenageado vivo é bem melhor, né? Tive problema de saúde, não pensei que ia passar desse ano, passei, então eu tô vivo é para comemorar”, disse o ídolo vascaíno na ocasião.