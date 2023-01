Saúde mental

Caps Caminhar incentiva o cultivo de horta medicinal como terapia para usuários

22/01/2023 | 08:00 | 33

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Caminhar, da Prefeitura de João Pessoa, incentiva a hortoterapia para seus usuários. A horta medicinal é cultivada dentro do próprio serviço há cinco anos, funcionando como terapia e proporcionando diversos benefícios aos participantes.

De acordo com o coordenador do projeto da horta medicinal, Sidney Araújo, tudo começou a partir do cultivo de um pé de capim-santo, também chamado de capim-limão e erva-cidreira. Aos poucos, a horta foi crescendo e hoje são cultivados babosa, cidreira, pimentão, alface, tomate, quiabo, cenoura, cebolinha, coentro, maracujá, mamão, macaxeira, banana, manga, caju, entre outras frutas, verduras e raízes.

“A hortoterapia ajuda no processo de tratamento dos nossos usuários. Eles podem levar mudas para casa e, de lá, eles fazem o que ensinamos. Assim, eles conseguem ocupar a mente e se sentem mais úteis à comunidade”, explicou o coordenador do projeto.

Os usuários do Caps Caminhar participam de todo o processo de cultivo da horta, desde a preparação da terra, passando pela plantação, até a colheita e a retirada de mudas. Os usuários regam as plantas duas vezes ao dia, sendo um grupo no turno da manhã e outro à tarde.

“O trabalho realizado em torno da horta tem sido de grande importância para a saúde mental dos usuários, pois no Caps nós ensinamos para que serve cada planta e o que eles aprendem, repassam para outras pessoas de seu convívio”, destacou Sidney Araújo.

Caps Caminhar – O serviço atende usuários com transtornos mentais, ofertando tratamento com medicamentos, terapias, atividades comunitárias e oficinas culturais. Todo o trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissional por meio de estratégias de cuidado de promoção, prevenção, reabilitação psicossocial e redução de danos em todos os níveis de atenção.

Para ter acesso ao serviço, o cidadão pode ser encaminhado por uma unidade de saúde da família (USF) ou se dirigir diretamente ao local. O Caps Caminhar III está localizado na Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária.