Através do Celest

Prefeitura concretiza sonhos de aprender línguas estrangeiras

18/03/2023 | 08:00 | 44

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) da Prefeitura de João Pessoa, tem concretizado sonhos. Um exemplo é o da aluna Maria Clara Valente, 14 anos. Ela conta que desde quando era mais nova queria aprender Espanhol e que isso está sendo possível, agora, com esta oportunidade oferecida pela Prefeitura. “Eu acredito que a partir desse aprendizado estarei mais preparada para o futuro. A escola e a professora Daniela de Gea são excelentes, o que já é um grande incentivo para vir assistir aula”, afirmou.

A colega dela de sala, Yasmim Anacleto, 12 anos, também revelou que está adorando fazer um curso de línguas estrangeiras. “Quero chegar lá na frente bem preparada e sei que vou conseguir porque o ensino aqui é de ótima qualidade. A escola é boa, os professores e funcionários são muito legais”, acrescentou.

Criado em 2013, o Celest, localizado na Avenida Epitácio Pessoa, atende, atualmente, cerca de 1.200 alunos de diferentes faixas etárias, a partir dos 12 anos. Nos últimos semestres, foram realizadas em média entre 500 a 700 inscrições, segundo a diretora da instituição, Jéssica Holanda.

“A cada semestre percebemos um aumento cada vez maior da demanda, isto, porque, o Celest cumpre a sua missão de promover o ensino de línguas estrangeiras (Inglês, Espanhol, Francês e Alemão) e de Língua Brasileira de Sinais (Libras) com qualidade e de forma facilitada. Trata-se de uma escola do Município muito organizada, muito séria e que oferece um leque de opções e de qualidade para quem quer entrar no mercado com o diferencial de uma língua estrangeira, por exemplo”, declarou.

Outra aluna do curso de Espanhol que se declara satisfeita com o aprendizado é Rebeca Lucena, de 12 anos. Ela disse que sempre desejou fazer este curso e que só foi possível quando a mãe descobriu que o Município oferece o curso gratuito. “Estou amando”, frisou.

Turnos – Segundo a diretora do Celest, Jéssica Holanda, são ofertados cursos totalmente gratuitos com duração de até três anos, divididos em até seis semestres letivos. As aulas são semanais e presenciais, concentradas em um dia da semana, com duração de 2 horas e 30 minutos. As aulas acontecem nos três turnos, sendo pela manhã e à tarde para crianças a partir dos 12 anos e adolescentes. Das 16h30 até as 19h acontece o turno intermediário e das 19h às 21h30 o noturno, ambos voltados para os adultos.

“A princípio, o objetivo era atender só os alunos das escolas municipais, com escolaridade a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II, mas, posteriormente, a oferta foi ampliada para outros públicos, tais como professores e profissionais da Rede Municipal de Ensino, servidores dos demais setores da administração da Prefeitura de João Pessoa, e para a comunidade em geral”, explicou.

Metodologia- Jéssica Holanda detalha que a metodologia adotada compreende o ensino da língua estrangeira nas quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. “Nossa instituição preza pelo ensino de qualidade, com foco no ensino de línguas estrangeiras priorizando a compreensão e produção escrita e oral, considerando os princípios norteadores da educação por habilidades e competências como instrumento eficiente e eficaz para uma ampliação da visão de mundo e, sobretudo, transformação social”, salientou.

Também estudante de Espanhol do Celest, Kyara Kemilly, 13 anos, relatou que sempre quis estudar uma língua estrangeira e que nunca teve oportunidade: “Foi quando soubemos que a Prefeitura tinha esse Centro aberto à população, sem cobrar por isso. Pra mim tudo é bom aqui, desde a estrutura, a localização, perto da parada de ônibus. Além disso, os professores e outros funcionários daqui são ótimos”, completou.

Para Emilly Dantas, 14 anos, aluna do primeiro período do curso de Inglês, ter a oportunidade de estudar uma outra língua e sem pagar por isso já é bem vantajoso. “Aqui tudo é bom. Quero aprender o inglês para, no futuro, ir morar nos Estados Unidos e trabalhar”, destacou.

A inspetora de alunos do Celest, Valéria Valões, reforça o elogio ao Centro por sua estrutura e importância para o futuro dos alunos. “Por todas essas qualidades é que o serviço é bastante procurado pelos pais e também por pessoas de idades variadas”, declarou.

Segundo semestre – Este ano, as aulas foram retomadas no dia 13 de fevereiro e devem se estender até junho, quando começa nova temporada de matrículas para o segundo semestre. Mais informações através do telefone: 3214-7044.