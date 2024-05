ASSISTIR Maracanã x Treze, Manauara x Porto Velho Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (12/05), PALPITES

A PARTIDA entre Maracanã x Treze, Manauara x Porto Velho válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (12/05) às 15h30 e 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Palpite

Maracanã 1 x 2 Treze, Manauara 0 x 1 Porto Velho

Por https://vgnews.com.br

Real Brasília e Brasiliense se enfrentam em jogo válido pela 4ª rodada da Série D

No próximo domingo, dia 12 de maio, o Estádio do Defelê será palco do embate entre Real Brasília e Brasiliense, em mais uma emocionante partida válida pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser decisivo, colocando frente a frente o 4º colocado, Brasiliense, com três pontos, e o lanterna do grupo E, Real Brasília, que ainda busca seus primeiros pontos na competição.

**Condições Diferentes:**

– O Real Brasília enfrenta desafios físicos, com cinco jogadores fora por questões físicas. O técnico Marcelo Caranhato prioriza a parte tática da equipe, buscando um desempenho consistente ao longo da partida.

– Já o Brasiliense, sob o comando de Paulo Roberto, entra em campo com a expectativa de manter o foco e conquistar o resultado, independente da posição do adversário na tabela.

**Ingressos e Solidariedade:**

Os ingressos para o jogo custam R$ 10 (meia entrada) e podem ser adquiridos pelo site da bilheteria digital. Além disso, o Real Brasília está promovendo uma campanha de arrecadação de doações para serem enviadas ao estado do Rio Grande do Sul. Aqueles que levarem packs de água, produtos de higiene e itens de cama, mesa e banho poderão adquirir a meia entrada.

Prepare-se para mais um emocionante confronto no cenário do futebol brasileiro, onde Real Brasília e Brasiliense buscarão a vitória para alcançar seus objetivos na Série D.

